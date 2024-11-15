佛法與人間之美　「五十三參-慧裴法師攝影巡迴展」台南開展

▲佛光緣美術館台南館，15日隆重舉辦了「五十三參-慧裴法師攝影巡迴展」開幕式，展出慧裴法師精選108幅作品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

佛光緣美術館台南館，15日隆重舉辦了「五十三參-慧裴法師攝影巡迴展」開幕式，本次展覽以慧裴法師擔任都監院院長助理期間，所攝影的影像為核心，精選108幅作品，呈現修行歷程與人間淨土實踐之美，與會大眾共有175人參與。

開幕式熱鬧非凡，特邀義工群以說唱形式演繹〈人生〉與〈十修歌〉，歌詞如「知足常樂是天堂」、「慈悲喜捨是道場」等具哲理的歌詞，傳遞人生的正向能量。此外，菩提心合唱團演唱〈師父頌〉及〈感恩的人生〉，感念星雲大師弘法的悲心與弘，並呼籲大家以感恩心向菩薩學習五十三參的精神。

活動也吸引了各界重要人士出席，包括國際佛光會世界總會副總會長劉招明、澳洲中天學校陳秋琴校長，榮譽功德主蔡素芬、劉珀秀、劉美杏、范思筠、黃淑美及藝術家黃大安賢伉儷、吳政緯等人，中華日報前社長莊松旺等皆親臨現場。南台別院總住持暨佛光緣美術館館長滿舟法師也特別蒞臨現場，分享慧裴法師透過攝影鏡頭傳遞「佛法在人間」之實踐精神。他提到星雲大師的上香特寫照尤為動人，呈現了心繫眾生與無私慈悲的精神。

滿舟法師表示，慧裴法師的攝影作品如實地呈現參學過程，透過鏡頭詮釋人間佛教精神，帶領參觀者身歷其境地體會修行的心境。同時，也感謝因為每一位佛光會會員的奉獻與發心，正如五十三參修行般的持之以恆，讓台南區28個分會榮獲「優秀分會獎」。

國際佛光會副總會長劉招明及澳洲中天學校陳秋琴校長伉儷也表示，慧裴法師的攝影作品不僅展現了其修行過程，更具有藝術性與啟發性。攝影作品中，深深體悟到「讀萬卷書不如行萬里路」之意，使人從藝術中感受到修行的意涵。榮譽功德主范思筠則分享慧裴法師成長過程，作為家中獨子備受疼愛，從出家至弘法的過程，正是一種無聲的說法，並勉勵大眾不要只是看一張照片，每一張圖像都蘊含無限的感人故事。

慧裴法師以「感動、歡喜」來表達自己展覽的心境。台南館是此次巡展的第三站，他也解釋「五十三參」的名稱由來，源自參與佛光山祖庭大覺寺的水陸法會，當天適逢其三姊往生之日，三姊示現成為觀音菩薩旁邊的善財童子，讓他有所感悟，希望藉由自己的攝影作品能如同善財童子般，引領大眾感受生活中的佛法。法師特別提及作品中的〈蘆葦草〉和〈傳院長與日本和尚〉合影，前者見證慧傳院長和滿舟法師負責後山工程的過程，後者則是彰顯人間佛教的希望。

慧裴法師感念大師無私提點與啟發，讓他在佛光大學就學期間受益匪淺，並指出透過與大師的接觸，看到長老、院長們傳承了大師的精神，讓後輩都能好好學習。最後勉勵參會者以家師星雲大師為榜樣，學習其弘法慈悲與歡喜之心，並讓眾人由衷地感受到佛法的智慧與美好。