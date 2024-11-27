陸「虹膜寫真」新文創悄然興起　安全性存疑引各方論戰

▲大陸興起「虹膜寫真」的新文創民間藝術產業。（圖／翻攝光明網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸杭州、武漢、成都、鄭州及西安等城市悄然興起一種名為「虹膜寫真」的文創新業態，攝影師利用微距鏡頭捕捉眼睛虹膜的紋理細節，再進行「P圖」處理，在發揮想像力之際，把「虹膜照」任意變換為火山口、風暴眼、色彩繽紛的小行星或神秘莫測的漩渦，

《光明網》報導，杭州一家虹膜寫真店內看到擺滿各式各樣的「虹膜寫真」照片，有單眼的，也有雙眼的，虹膜呈現的色彩也極為豐富，棕色的像山脈，金色的像向日葵，看起來十分震撼。

有別於傳統的人像攝影，「虹膜寫真」是將鏡頭聚焦在人類眼睛中最為神秘的虹膜區域，不少網友提出質疑，「虹膜就像每個人的指紋一樣，都是獨一無二的，虹膜寫真會不會涉及隱私洩露的問題？」

商家回應稱，虹膜寫真是靜態圖片，想要進行生物識別，是需要活體檢測，也就是藉由眼球的運動軌跡，進行生物識別，「這個和我們的虹膜寫真沒有特別大的關係。」

杭州電子科技大學網路安全學院教授徐明曾提到，虹膜和人的指紋一樣，紋理特徵中包含著很多獨一無二的個資，「儘管虹膜寫真和虹膜生物認證在硬件（硬體）、軟件（軟體）和技術原理上並不完全相同，但不排除有別有用心的不法分子可能利用虹膜的寫真照片，結合相關技術手段對虹膜生物認證系統進行破解，虹膜寫真，盡可能不要在公共場合展示。」