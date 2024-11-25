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好市多黑五優惠懶人包！洗碗機「下殺8千」　保暖衣被折千元

▲▼好市多黑五首日，好市多賣場，好市多內湖店，COSTCO。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑五購物節第一天，賣場已釋出多種優惠品項。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

好市多（Costco）黑色購物節今11月25日開跑，業者透露今年優惠品項總計多達500多項，連續7天每天推出新一波優惠，實際價格於賣場曝光。《ETtoday新聞雲》直擊好市多內湖店，其中「伊萊克斯洗碗機」一口氣折8千元後售價不到2萬，在現場就有不少客人搶下單；其他像是除濕機、家電等也有上千元折扣；而生活用品類像是冬被、保暖衣物、聖誕節慶用品玩具等，也通通有優惠。

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲▼好市多黑五首日，3C家電已有不少消費者搶頭香下單。（圖／記者林育綾攝）

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

好市多「黑色購物節」（黑五購物節）今年於11月25日至12月1日，連續7天舉行，預計推出多達500多項商品優惠，是歷年來最多。按照往年流程，商品及折扣將保持神秘，在前一天下午4點左右將於好市多社群、APP，曝光隔日亮點優惠品項，不過折數和實際售價仍會在賣場揭曉。

黑五期間好市多賣場營業時間也將調整，11月25日至11月28日提早至「上午9點」，11月29日至12月1日「上午8點」就開門，若是消費者提早抵達，可依照現場動線指示排隊等候入場。

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲▼好市多黑五首日，賣場已釋出多種優惠品項。（圖／記者林育綾攝）

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

好市多黑五精選優惠品項：

【精品珠寶類】

14K黃金花朵造型項鍊
原價8499元，現折2600元，特價5899元

1克拉圓形鑽石耳環
原價45999元，現折10000元，特價35999元

1.2克拉圓形鑽石耳環14白K金
原價49899元，現折10000元，特價39899元

【3C電器家電】

SAMSUNG 85吋 4K QLED顯示器
原價117,999元，現折28,000元，特價89,999元

PHILIPS 55吋 4K QLED顯示器
原價22,999元，現折5,000元，特價17,999元

TCL 50吋 4K QLED顯示器
原價17,995元，現折3400元，特價13,595元

SAMSUNG 50吋 4K MONITOR
原價18,999元，現折5000元，特價13,999元

ORAL-B歐樂B電動牙刷兩刷柄/六刷頭
原價5899元，現折1390元，特價4499元

LG PURIFIER PURICARE 360度空氣清淨機
原價17,899元，現折3600元，特價14,299元

伊萊克斯定頻清淨除濕機
原價12,699元，現折2800元，特價9899元

戴森DYSON輕量無限吸塵器
原價10,599元，現折1061元，特價9538元

INSTANT 萬用氣炸烤箱9.5公升
原價5949元，現折1300元，特價4649元

BIDDEFORD 智慧型安全鋪式電熱毯
原價1665元，現折466元，特價1199元

【廚具】

ZWILLING德國雙人不沾平底鍋
原價1599元，現折400元，特價1199元

ZWILLING德國雙人不鏽鋼炒鍋
原價2999元，現折800元，特價2199元

【寢具、家具】

BF SEALY SUNSHINE MATTRESS 席伊麗標準雙人床墊152X190公分
原價22,999元，現折4300元，特價18,699元

BF SEALY SUNSHINE MATTRESS 席伊麗雙人加大床墊183X190公分
原價26,999元，現折4300元，特價22,699元

CALIPHIL ALPACA WOOL COMFOR 羊駝羊毛冬被
原價4799元，現折1000元，特價3799元

HOTEL GRAND DOWN 美國製雙人羽絨被
原價2899元，現折600元，特價2299元

【旅行用品】

SAMSONITE22+29行李箱二入組
原價6669元，現折1670元，特價4999元

LEGO 20吋行李箱
原價2189元，現折450元，特價1739元

WENGER 30吋行李箱
原價3199元，現折700元，特價2499元

SWISS MILITARY 29吋行李箱
原價3899元，現折900元，特價2999元

【生活用品】

好自在清新液體衛生棉27公分26片2入
原價549元，現折160元，特價389元

好自在清新液體衛生棉34公分26片
原價269元，現折70元，特價199元

蘇菲超熟睡安抑褲組 經典款24片、抑菌褲8片
原價775元，現折190元，特價585元

肌研極潤保濕洗顏凝露200ml 2入
原價759元，現折230元，特價529元

肌研極潤抗皺緊實保養組（化妝水+乳液+乳霜）
原價999元，現折300元，特價699元

倒數月曆身體保養組合
原價845元，現折170元，特價675元

草本洗髮露400ml 3入
原價629元，現折150元，特價479元

落建頭皮洗髮露400ml 4入
原價899元，現折180元，特價719元

曼秀雷敦AD滋潤潔膚露1000ml
原價785元，現折175元，特價610元

【服飾類】

NIKE女圓領長袖上衣 S-XL
原價1599元，現折350元，特價1249元

BARBOUR女油布外套
原價8589元，現折2690元，特價5899元

JEZEBEL女絲絨休閒長褲 S-XL
原價429元，現折90元，特價339元

女長袖發熱衣兩件組 S-XL
原價579元，現折140元，特價439元

男保暖衣兩件組 S-XL
原價569元，現折140元，特價429元

男運動襪4入 單一尺寸
原價365元，現折76元，特價289元

兒童羽絨背心
原價629元，現折130元，特價499元

兒童保暖衣兩件組
原價429元，現折90元，特價339元

【玩具、節慶商品】

瑪莉歐/路易絨毛玩偶
原價589元，現折190元，特價399元

21吋狗狗汪汪隊絨毛玩偶
原價629元，現折230元，特價399元

新角落生物抓抓機/睡衣派對屋
原價2399元，現折900元，特價1499元

LED海狸送禮裝飾
原價4899元，現折2000元，特價2899元

史迪奇聖誕裝飾
原價2059元，現折600元，特價1459元

LED聖誕夥伴裝飾
原價6599元，現折3000元，特價3599元

【生鮮、食物】

空運新鮮帶皮鮭魚排
每公斤原價569元，現折70元，特價499元

空運鮭魚排
每公斤原價1299元，現折100元，特價1199元

美國頂級嫩肩里肌真空包
每公斤原價619元，現折130元，特價489元

澳洲羊梅花火鍋片
每公斤原價849元，現折150元，特價699元

老協珍冷凍熬雞精
原價3999元，現折800元，特價3199元

KIMCHI&VEGETABLE DUMPLINGS 冷凍薄皮泡菜餃子1.13kg
原價399元，現折90元，特價309元

士力架迷你花生巧克力1134公克
原價489元，現折120元，特價369元

蒜辣薄皮脆雞桶（熟食）
原價289元，現折60元，特價229元

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