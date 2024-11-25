好市多黑五第2天優惠搶先看！財富女神金條、75吋顯示器省上萬

▲好市多「2024黑色購物節」在11月25日至12月1日舉行。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

好市多（Costco）黑色購物節明（26日）邁入第2天，業者在今（25日）下午搶先曝光隔天的亮點優惠商品，精品方面有「999.9財富女神金條十盎司」將現折11,000元，3C家電有按摩椅將下殺4700元、TCL 75吋顯示器一口氣省上萬等。

▼好市多「黑五第2波優惠」搶先曝光。（圖／台灣好市多臉書，下同）

好市多黑五將於11月26日邁入第2天，業者搶先在25日下午公布第2波優惠商品，精品方面包括「999.9財富女神金條十盎司」將省下11,000元、「1克拉圓形鑽石戒指」將省下2萬元。

▲▼好市多「黑五第2波精品優惠」搶先曝光。（圖／台灣好市多臉書）

3C家電方面，則有「DOCTORAIR 3D紓壓按摩椅」省下4700元、「TCL 75吋4K QD-MINILED顯示器」狂省11,500元、「BOSE兩件式家庭劇院組」將省下8000元。

▼好市多「黑五第2波優惠」3C家電類商品搶先看。（圖／台灣好市多臉書）

生鮮肉品方面，推出「日本A4和牛紐約客真空包」每公斤可省下550元。生活用品推出「AQI雅葵澳洲綿羊油極潤潤膚霜」每罐575公克，2罐入，將省下125元。兒童玩具有「瑪利歐迷你遙控車3入組」省下500元。

▼好市多「黑五第2波優惠」搶先看。（圖／台灣好市多臉書）

好市多「2024黑色購物節」（黑五購物節）於11月25日～12月1日連續7天舉行，預計推出500多項商品優惠，是歷年來最多。按照往年流程，商品及價格將保持神秘，前一天下午4點左右將於好市多臉書社群、APP，搶先曝光隔日亮點優惠品項；不過實際售價仍會在賣場揭曉。優惠品數量有限，售完為止，不少折扣商品可能推出不久就秒殺。

黑五期間，好市多賣場營業時間也將調整，即日起至11月28日提早至「上午9點」營業，11月29日至12月1日提早至「上午8點」開門，若是消費者更早抵達，可依照現場動線指示排隊等候入場。