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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海基會董座吳豊山：國台辦754字　沒1字說明「中華民國位置在哪」

▲▼海基會董事長吳豊山。（圖／海基會）

▲海基會董事長吳豊山。（圖／海基會）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長吳豊山日前公開詢問國台辦，若認為有「九二共識」，應說清楚中華民國放在哪個位置。國台辦發言人陳斌華27日上午在記者會上回應此問題，但吳豊山認為，國台辦沒有一字一句說明「中華民國的位置在哪裡」。

吳豊山27日下午透過書面表示，國台辦全文發言長達754字，卻沒有一字一句說明，如果有九二共識，那麼中華民國的位置在哪裡。

吳豊山提到，回顧史實，1992年10月28日到30日，兩岸海基、海協兩會代表在香港會談，針對兩岸事務性議題進行協商，期間對岸不斷以政治性議題影響事務性議題協商，但政治議題未有任何具體結論。事後雙方以函件往來，確認關於兩岸文書查證與掛號信件查詢事宜，應該儘速建立共識、謀求解決，並於隔年在新加坡舉行辜汪會談，簽署四項協議。

吳豊山指出，對岸今日也明言「九二共識的精髓是求同存異」、「是暫時擱置政治分歧」，這些爭議與分歧，兩岸自一九九二年後，從未再有任何協商。

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2024.10.16） 。（圖／記者任以芳攝）

吳豊山說，事隔三十二年，國際情勢與兩岸發展已經大大不同，歷史早已翻頁，以三十二年前沒有完成的會談、沒有達成的共識，作為限制兩岸關係發展的框架，一方面缺少展望未來的寬廣視野、恢宏氣度，一方面也失去尊重歷史客觀史實的求真求是態度，更對兩岸求同存異、共存共榮、對等往來，不具任何正面作用。

吳豊山還說，兩岸關係從過去不接觸、不談判、不妥協，到九零年代雙方設立海基、海協兩會，代表兩岸政府正式接觸往來與談判協商，對增進兩岸人民福祉頗有貢獻，可惜對岸動輒尋找藉口，停止兩會商談。

最後，吳豊山強調，「兩會溝通橋樑建立不易，歷史不會回頭，兩岸應掌握歷史契機，擺脫宿日糾纏，殷盼對岸尊重中華民國存在事實，恢復對話，以期兩岸共存共榮、台海和平穩定。」

國台辦發言人陳斌華27日上午回應相關問題時表示，「1945年，中國人民取得抗日戰爭的偉大勝利，台灣回到祖國懷抱。其後不久，由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入政治對立的特殊狀態，但中國的主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也不可能改變。兩岸復歸統一，是結束政治對立，不是領土和主權再造。」

「1992年8月1日，台灣當局的『國統會』就兩會商談事務性協議時有關『一個中國』涵義問題作出『結論』，內稱：『海峽兩岸均堅持一個中國之原則，但雙方所賦予之涵義有所不同』；台灣當局『已制訂國統綱領，開展統一步伐』。這份『結論』表明了台灣當局承認台灣是中國領土的一部分和『海峽兩岸均堅持一個中國原則』、追求統一的立場。」

「對此，時任海協會負責人發表談話指出，確認『海峽兩岸均堅持一個中國之原則』，對海峽兩岸事務性商談具有十分重要的意義。此後，經過兩會香港會談和互致函電，雙方達成了各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，後被稱為九二共識。九二共識精髓是求同存異，就是求一個中國之大同，存兩岸分歧之小異。對於一個中國的政治涵義，海基會表示認知不同，海協會表示在事務性商談中不涉及。換言之，九二共識是在雙方表明堅持一個中國原則態度的前提下，暫時擱置了對一個中國政治涵義的分歧。」

「正是在九二共識的基礎上，兩岸開啓了協商談判，推進了政黨黨際交流，開闢了兩岸關係和平發展道路，兩岸同胞都從中得利。」

「九二共識的達成過程和內容清清楚楚，文件和文字記錄明明白白，惠及兩岸同胞的成果有目共睹。九二共識對兩岸建立政治互信、開展對話協商、改善和發展兩岸關係，發揮了不可替代的重要作用。從事兩岸事務的人士理當對此有準確的瞭解。我願再次強調，只要台灣海基會回到九二共識共同政治基礎上，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的事實，兩會商談就可以恢復。」

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