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馬英九邀陸生來台　羅文嘉：應交流台灣民主轉型經驗

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會秘書長羅文嘉13日接受網路節目「齊有此理」採訪，對於馬英九基金會申請大陸學生來台交流，他認為，可從3個項目去檢驗是否為「真交流」，像是有沒有參訪台灣民主轉型的經驗、對人權的重視，以及自由的空氣與土壤。

羅文嘉提到，實踐是檢驗真理唯一的標準，要怎麼檢驗這項計畫是否要「真交流」，可以從3個標準去檢驗。首先，應該要來交流中國沒有而台灣有的，例如台灣的民主轉型經驗，如何從專制威權成為亞洲第一名的民主國家，這個經驗非常值得交流。

羅文嘉說，第二，台灣是個多元包容的社會，例如對婚姻平權、基本人權的重視，台灣的多元文化的價值應該要在交流中被展現出來。第三，台灣的年輕人在自由的空氣與土壤成長，充滿創意、活潑，可以自由選擇、自由表達，因此青年的活力創意應該是交流項目。

對於陸配能否擔任立法委員的爭議，羅文嘉指出，陸配只要依照程序取得台灣的身分證，當然就是我們的國民，是我們的一份子，也是我們的家人，這是基本的態度，至於是否能擔任公職或立法委員，必須按照國家法律規定。

羅文嘉強調，如果法律規定立法委員不能有雙重國籍，那只要持有中華民國之外的國籍，就是屬於雙重國籍。法律規定官員與立委不能持有雙重國籍，是擔心在行使職務的時候會產生忠誠度問題，很多國家都有類似規定，台灣並不例外，「這跟陸配是否為台灣一份子，是兩件事情，雙重國籍不能擔任立委公職適用所有國人。」

▼馬英九去年邀請大陸學生來台交流。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼由前總統馬英九邀請訪台的大陸學生團參訪行程7/17來到政治大學，前奧運桌球金牌選手丁寧與政大桌球隊學生進行短暫桌球交流切磋球技。（圖／記者湯興漢攝）

談到近期坊間餐飲業者飲料杯封膜上出現中國統戰標語，羅文嘉指出，有些商家可能為了省錢，從中國進口封膜使用，但封膜上會出現這些統戰字眼，很有可能是對岸刻意操作。

羅文嘉認為，這些字眼不會無緣無故出現，對岸是有系統在對國內進行滲透、無聲的入侵，這種「無煙硝戰爭」，中國在全世界各地都在發動，可能在不知不覺中影響台灣人的認知，國人必須特別留意。

羅文嘉強調，台灣是一個島嶼，就在中國大陸的邊緣，距離非常近，所以自古以來台灣的命運變化深受兩項因素影響，第一是全世界國際經濟體系分工，第二是中國政治變化。

羅文嘉說，從明末清初時期鄭芝龍、鄭成功來台灣，再到1895成為日本殖民地、1949年國民政府大量軍民幾百萬人突然間來到，都是受到中國政治變化的影響，所以這是台灣人的命運、台灣這塊島嶼的命運。

羅文嘉還說，「面對這樣的宿命，我們能做的是用我們的智慧、勇氣與歷史累積經驗，捍衛我們祖先從古至今所耕耘建築起來的每一個美麗成果。」

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