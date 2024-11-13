馬英九邀陸生來台　羅文嘉：應交流台灣民主轉型經驗

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會秘書長羅文嘉13日接受網路節目「齊有此理」採訪，對於馬英九基金會申請大陸學生來台交流，他認為，可從3個項目去檢驗是否為「真交流」，像是有沒有參訪台灣民主轉型的經驗、對人權的重視，以及自由的空氣與土壤。

羅文嘉提到，實踐是檢驗真理唯一的標準，要怎麼檢驗這項計畫是否要「真交流」，可以從3個標準去檢驗。首先，應該要來交流中國沒有而台灣有的，例如台灣的民主轉型經驗，如何從專制威權成為亞洲第一名的民主國家，這個經驗非常值得交流。

羅文嘉說，第二，台灣是個多元包容的社會，例如對婚姻平權、基本人權的重視，台灣的多元文化的價值應該要在交流中被展現出來。第三，台灣的年輕人在自由的空氣與土壤成長，充滿創意、活潑，可以自由選擇、自由表達，因此青年的活力創意應該是交流項目。

對於陸配能否擔任立法委員的爭議，羅文嘉指出，陸配只要依照程序取得台灣的身分證，當然就是我們的國民，是我們的一份子，也是我們的家人，這是基本的態度，至於是否能擔任公職或立法委員，必須按照國家法律規定。

羅文嘉強調，如果法律規定立法委員不能有雙重國籍，那只要持有中華民國之外的國籍，就是屬於雙重國籍。法律規定官員與立委不能持有雙重國籍，是擔心在行使職務的時候會產生忠誠度問題，很多國家都有類似規定，台灣並不例外，「這跟陸配是否為台灣一份子，是兩件事情，雙重國籍不能擔任立委公職適用所有國人。」

▼馬英九去年邀請大陸學生來台交流。（圖／記者湯興漢攝）



談到近期坊間餐飲業者飲料杯封膜上出現中國統戰標語，羅文嘉指出，有些商家可能為了省錢，從中國進口封膜使用，但封膜上會出現這些統戰字眼，很有可能是對岸刻意操作。

羅文嘉認為，這些字眼不會無緣無故出現，對岸是有系統在對國內進行滲透、無聲的入侵，這種「無煙硝戰爭」，中國在全世界各地都在發動，可能在不知不覺中影響台灣人的認知，國人必須特別留意。

羅文嘉強調，台灣是一個島嶼，就在中國大陸的邊緣，距離非常近，所以自古以來台灣的命運變化深受兩項因素影響，第一是全世界國際經濟體系分工，第二是中國政治變化。

羅文嘉說，從明末清初時期鄭芝龍、鄭成功來台灣，再到1895成為日本殖民地、1949年國民政府大量軍民幾百萬人突然間來到，都是受到中國政治變化的影響，所以這是台灣人的命運、台灣這塊島嶼的命運。

羅文嘉還說，「面對這樣的宿命，我們能做的是用我們的智慧、勇氣與歷史累積經驗，捍衛我們祖先從古至今所耕耘建築起來的每一個美麗成果。」