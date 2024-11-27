男子為騙保5456萬元「推妻落海」　假哭完還回飯店「嫖娼」

▲李男的妻子落海。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

遼寧大連一名李姓男子日前帶著妻子搭上郵輪，前往煙台，過程中，他為了騙取死亡保險金1200多萬元（人民幣，下同，約台幣5456萬元），故意將妻子帶到甲板，並將她推落海中，最終導致妻子溺斃。李男甚至在眾人面前假哭，事後還嫖娼。

據《南國都市報》報導，李男的妻子上船後，不斷用手機拍著風景。李男假藉角度之名，將妻子帶到欄杆邊緣，擺放救生艇的地方，此處剛好是監視器死角，他便趁機將妻子推入海中。

▲▼李男故意將妻子引到角落。（圖／翻攝自微博）

警方經過45分鐘的救援，才找到李男妻子的屍體。李男看著屍體，整個人癱坐在甲板上，撕心裂肺地哭著，還不斷喊著妻子的名字，最後被警方攙扶回房。

警方事後調查船上200多個監視器畫面後發現，「李男為何偏偏帶妻子，去一個監視器死角，被救生艇遮擋的地方，連警方都很難找到這個地方，而且死者生前墜海的動作，也不像是意外。」

李男在調查期間，不斷催促警方開立死亡證明，說老家有傳統，人死後三天內，必須火化。

▲法醫發現，死者生前有被毆打的痕跡。（圖／翻攝自微博）

警方調查後發現，李男與死者結婚的事，女方的親屬竟然不知道，據悉，李男44歲，是一名高材生，此前一直未婚，在上海有自己的餐廳，而死者46歲已經有兩段婚姻，帶著兩個孩子，在李男的餐廳當服務生，沒人會相信兩人能走在一起，而且兩人結婚後，出入形同陌路，有名無實。

法醫鑑定指出，死者生前，有被拳頭打擊和摀悶的痕跡。因此警方認為，死者是被推下海的。

▲李男下船至飯店時，還在網上預約嫖娼。（圖／翻攝自微博）

警方還發現，李男不僅婚後交往著一名19歲的大學生女友，還在妻子剛死後不久，就在飯店嫖娼。

警方表示，李男債務纏身，總計負債上百萬，案發前，透支多張自己和妻子名下銀行卡，「綜合調查後發現，李男的行為是為了騙取巨額保險金，若李男的妻子搭乘交通工具時，發生意外身亡，受益人李男最高可獲1200餘萬的賠償金。」

大連法院對此做出判決，李男犯下「故意殺人罪、保險詐欺罪」數罪併罰，決定執行死刑。李男不服上訴遭駁回，維持原判。