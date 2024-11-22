轟大法官「實質廢死」製造問題　藍委：12／3上凱道為被害者發聲

▲國民黨立委吳宗憲。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委吳宗憲今（22日）再度痛批大法官「實質廢死」，不僅沒解決問題，還製造更多問題，為此，他呼籲大家12月3日一起上凱道參與「只有愛如故追思白玫瑰」活動，一同為死刑犯的被害者們發聲，同時，也為台灣安全而奮鬥。

吳宗憲表示，政府解決不了問題，就解決提出問題的人，然後，發動側翼團體、政客不斷曲解法律。關於死刑犯回歸社會的議題，吳宗憲再次重申，政府必須即刻解決大法官的爛攤子。

首先，吳宗憲點出，這些死刑犯已收容十幾二十年，如何證明串供、滅證、逃亡之虞，根本無法羈押，押不了只好放人；再者，縱使羈押，期限只有15個月，光送精神鑑定就非常耗時間，審不完只好放人。

吳宗憲進一步說明，假釋適用的是犯罪「當時」的規定，等於大部分死刑犯15年即可申請假釋，關那麼久了，通常表現良好，一旦申請假釋，沒什麼理由駁回，只好放人。

至於，收容天數可否折抵刑期？吳宗憲直指，人權團體肯定會幫死刑犯主張，一旦改判無期徒刑，就可以申請假釋了，只能放人。吳宗憲還指出，非常上訴一旦成功，收容人身份轉為被告，在等待普通法院裁定羈押前的空窗期，根本沒有法令依據限制他們的人身自由。

為此，吳宗憲抨擊，這些就是沒有實務經驗的廢死大法官，不僅沒解決問題，還製造更多問題。「當廢死大法官想方設法幫殘暴的殺人犯死裡逃生、當司法天平已大大傾斜地保護加害者時，被害者家屬能在法庭為亡魂討公道嗎？」。

吳宗憲接著提到，上周他引師鐸獎女老師遭性侵、遭榔頭攻擊頭部而喪生的事件，本案原5度判死刑，卻因為大法官實質廢死，而全部翻盤，家屬10年來期盼的公平正義，竟遭廢死派大法官所踐踏。

吳宗憲呼籲，12月3日就是女教師10年前被殺害的日子，今年12月3日下午1點到4點，在凱道，將有一場被害家屬及民間團體發起的「只有愛如故追思白玫瑰」活動，主軸定調為「被害遺屬淚未乾，拒絕廢死大法官」，邀請大家一同為被害者發聲，為台灣安全而奮鬥。

最後，吳宗憲喊話，並不是只有看到希望，才能堅持，而是堅持下去，就能看到希望，並邀請大家一起跟他站出來，為了社會安全不彰向政府抗議。