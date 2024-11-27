快訊／暗夜縱火害7死2重傷　玉井佛堂慘案兇手無期徒刑定讞

▲男子曾文彥（右方坐地者）縱火燒燬真理前輩堂釀7死2傷慘劇，最高法院今日判處他無期徒刑定讞。（圖／記者林東良翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南玉井真理家族前輩堂，2019年底發生火災，造成7死2傷的慘劇。兇嫌曾文彥因與人發生怨隙又被拒絕入住，竟挾怨報復，在深夜縱火燒毀該佛堂。曾男一審遭重判死刑，但二審、更一審、更二審均將他判處無期徒刑。檢方再上訴，最高法院27日駁回檢方上訴，曾男確定逃過死刑。

判決指出，曾文彥於2017年間曾在台南市玉井區真理佛堂前輩堂之北棟房間內居住過，因與他人發生糾紛而離開。他在2019年間表達希望再返回佛堂內居住之意，但遭佛堂負責人張和平婉拒，曾男不滿，認為張和平有所偏袒，因此懷恨在心。

案發於2019年12月13日深夜11時50分，曾男事先購買了10公升汽油前往前輩堂，並在北棟一樓玄關及臨西邊走道附近處潑灑汽油，再持打火機點燃衛生紙後擲入潑灑汽油處，汽油瞬間引發熊熊大火。由於北棟為供人居住之住宅，大多為木質裝潢，又僅有一個主要出入口，曾男點燃的火勢一發不可收拾，迅速蔓延燃燒而焚燬住宅，另外還造成當時正在房間內休憩的多名住戶死傷，雖有9名住戶冒火逃出，但仍造成7人死亡、2人重傷的慘劇。

曾男縱火後因雙腳小腿部位亦遭火勢波及，他在雙腳傷燙傷下走到台三線道路上，最後因痛苦難耐、主動撥打110報案。曾男在電話中坦承縱火並求援，台南市警玉井分局警員趕赴現場將他逮捕，檢方聲押獲准，並依照「殺人」等罪嫌，對他提起公訴。

一審法院認為曾男預謀縱火殺人，手段冷血殘酷、泯滅人性，還對此舉洋洋得意，重判死刑。但二審、更一審、更二審均改判曾男無期徒刑。其中更二審指出，曾男雖然非出於真心悔悟而主動向警方坦白犯行，實在是因雙腳遭火燒傷疼痛難耐，欲就醫治療，迫於情勢始自首；但曾男自首仍使偵查機關易於查明犯罪之事實真相，節省司法資源，避免株連無辜，與自首的立法目的相符，所以更二審仍依規定，對曾男減刑，改判處無期徒刑。檢方不服，上訴最高法院，最高法院27日駁回檢方上訴，曾男獲判無期徒刑定讞，逃過死刑。

▼真理前輩堂遭縱火焚毀，現場慘不忍睹。（圖／記者林東良翻攝）