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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

匿名官員稱陸生團訪台統戰　朱立倫轟賴政府：停止杯葛小動作

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會邀請訪台的陸生團，今（27日）中午抵台，國民黨主席朱立倫對此表示誠摯歡迎，也感謝馬前總統對於兩岸青年交流的用心與貢獻。對於不具名官員涉嫌洩露陸生團成員個資並質疑對岸藉此統戰，朱立倫指出，阻擋兩岸交流，抹紅在野黨，不會改善兩岸關係，也不會讓台灣變好。朱立倫呼籲賴清德政府停止搞小動作，真正做些對中華民國未來有幫助的事。

朱立倫怒批，陸生團抵台前夕，不具名官員特意洩漏訪問團員個資，但其實陸生具備中共黨員或共青團身分實在不足為奇，綠營卻藉此大做文章，顯然就是刻意要阻擋兩岸交流，並再次抹紅在野黨，此舉展現出民進黨的心態卑劣與毫無自信，令人深感不齒。

朱立倫強調，民進黨若只想繼續打「抗中保台」謀取政治利益，不希望兩岸交流，就請勇敢說出來，賴清德政府既然許可陸生團來台，就不應默許小動作阻檔兩岸交流，朱立倫呼籲徹查違反個資的放話者，不容許洩露個資來做政治操弄。

最後，朱立倫重申，自己高度肯定陸生團來台，認為對深化兩岸關係、國際青年交流有正面幫助。國民黨主張「雙D戰略」，強化國防也要交流對話，才能真正的保衛台灣、確保區域安全。
 

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