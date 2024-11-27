　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九陸生團挨批統戰　國台辦反問：到底在怕什麼？

▲▼ 馬英九基金會邀請陸生訪台團抵達桃園機場，奧運冠軍馬龍、楊倩、執行長蕭旭岑堵訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲馬英九基金會陸生團中午搭機來台，圖為奧運金牌馬龍及楊倩。（圖／記者許靖麒攝）

記者陳冠宇／綜合報導

前總統馬英九邀請大陸7所大學共40名師生，於27日訪台。大陸國台辦表示，希望訪問團在台一切順利，並稱兩岸青年是推動兩岸關係發展最活躍、最積極的因素，理應受到兩岸各界的大力支持，並反問批評者「到底在怕什麼？」

大陸國台辦發言人陳斌華今（27）日在例行記者會上，被媒體問及對此參訪團有何期許，以及大陸對進一步促進兩岸青年交流有何規劃？

陳斌華表示，由北京清華大學黨委書記、校務委員會主任邱勇院士擔任團長、7所大學共40名師生組成的大陸大學師生赴台訪問團已於今早啟程，將與台灣6所大學和1所高中開展交流，並參訪台灣有關歷史文化古跡。

陳斌華說，此前，台灣各界特別是青年學生對該團到訪表達了高度期待和熱烈歡迎。他希望訪問團在台一切順利，期待兩岸青年學生能藉此機會加強交流互動、增進相互了解、深化彼此友誼。

陳斌華強調，兩岸青年是推動兩岸關係發展最活躍、最積極的因素，理應受到兩岸各界的大力支持。大陸將一如既往推動兩岸青年交流，持續為兩岸青年互學互鑑、交流交心搭建更多平台、創造更多機會，讓兩岸青年在交流交往交融中越走越近、越走越親。

對於該團被批評是「統戰」手段，陳斌華指出，這次訪問是兩岸年輕人的「青春之約和雙向奔赴」，台灣各界特別是青年學子對此非常期盼。

陳斌華接著說，大陸高校師生訪問團，顧名思義，就是高校青年學生交流。他反問：不知道台灣這些人到底在怕什麼？他們到底是想讓兩岸青年交流還是交惡？希望兩岸各界共同努力，讓兩岸青年交流回歸青春昂揚、活力四射的底色，也希望訪問團在台交流參訪一切順利。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「10點後就停了呢」日媒讚台灣球迷守規矩！還有天才招數
黃恩賜要結婚了！獲贈70萬獎金　雙喜臨門
掌握70%投手情報！加入中華隊情蒐組「這3周每天工時18hr
蘋果發布警告！Apple ID恐遭駭客入侵　釣魚手法曝光
林家正8年前影片被挖！　球迷再度圈粉：真的有料
11年沒性生活！小S喊話老公「想開放性關係」
中華隊「班機上1畫面」他秒哭：王建民低調王者風範

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

15歲女懷孕32週遭同學持西瓜刀「砍傷」　家屬嘆：不知原因

國台辦：支持兩岸電影交流　盼台灣取消大陸電影放映限制

馬英九陸生團挨批統戰　國台辦反問：到底在怕什麼？

影／馬龍訪台：夜市小吃每樣都想嚐　跟莊智淵、林昀儒是好朋友

恆大許家印被法院「限制消費」　無法再買愛馬仕皮帶

雙城論壇下月登場　國台辦：一貫支持

國台辦：「台獨」窮途末路　只會被啪啪打臉

陸客何時來？　國台辦：民進黨要取消「禁團令」

國台辦釋義「九二共識」：兩岸擱置對「一中」政治涵義的分歧

美國制裁29家陸企　陸商務部駁：新疆根本不存在「強迫勞動」

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

鄭雨盛未婚當爸！又爆腳踏三條船　「熱吻26歲嫩女友」影片外流

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

陳傑憲返台「又再找老婆」　 急忙跑回機場大廳找人！

台灣英雄前進總統府！　「榮耀劍門」高規迎接

15歲女懷孕32週遭同學持西瓜刀「砍傷」　家屬嘆：不知原因

國台辦：支持兩岸電影交流　盼台灣取消大陸電影放映限制

馬英九陸生團挨批統戰　國台辦反問：到底在怕什麼？

影／馬龍訪台：夜市小吃每樣都想嚐　跟莊智淵、林昀儒是好朋友

恆大許家印被法院「限制消費」　無法再買愛馬仕皮帶

雙城論壇下月登場　國台辦：一貫支持

國台辦：「台獨」窮途末路　只會被啪啪打臉

陸客何時來？　國台辦：民進黨要取消「禁團令」

國台辦釋義「九二共識」：兩岸擱置對「一中」政治涵義的分歧

美國制裁29家陸企　陸商務部駁：新疆根本不存在「強迫勞動」

元元「巨胸貼上玻璃」Joeman碰到了！眼神太真實…反應全被拍：合理嗎

釀2警殉職！喪屍煙彈改二級毒品　警破76分裝場扣225公斤煙油

議員轟北市校園淪霸凌地獄　教育局稱嚴謹認定：偏差行為不等同霸凌

嘉義4連霸里長欠債2千萬跑了！　還騙「治父肝病」向里民借錢

發起罷免李彥秀遭酸「綠輸不起」　港湖民團：未受任何政黨指揮

疑機械故障無法抬升…輕航機迫降花蓮溪河床！民航局現場勘查中

衰捲黃巾之亂！「畫室老師古素琴」收攻擊留言急喊：我不是董事長

點出接機之亂原因　蔡其昌：當下我也很混亂

15歲女懷孕32週遭同學持西瓜刀「砍傷」　家屬嘆：不知原因

Dame Time再現！　里拉德轟37分12助攻率公鹿狂掃5連勝

大陸熱門新聞

旅行業者籲開放陸客　陸委會要業界「認清事實」

馬拉松終點前太早慶祝　男選手遭高中生「最後10米逆轉」當場變臉

2月大嬰兒只吃「米糊」 致多重器官衰竭

對岸查扣台灣課本：錯將「省」標「國家」

陸籍連環性侵犯德國落網 光頭戴眼鏡長相斯文...長時間任「IT工程師」

小米自研3nm晶片明年推出　將「取代高通聯發科」

獨／雙城論壇12/17登場　龔正來訪與否留懸念

劇情太狗血！廣電總局整治霸總短劇

陸學者：賴改變兩岸僵局可能性低　大陸將加強「懾美促統」

失手被拋飛場外　雜技員頭著地亡

國台辦釋義「九二共識」：兩岸擱置對「一中」政治涵義的分歧

國台辦：「台獨」窮途末路　只會被啪啪打臉

陸客何時來？　國台辦：民進黨要取消「禁團令」

馬龍：夜市小吃都想嚐　跟莊智淵是好友

更多熱門

相關新聞

影／馬龍訪台：期待台灣美食　用桌球交流

影／馬龍訪台：期待台灣美食　用桌球交流

馬英九基金會邀請中國大陸多所大專院校的陸生訪台，大陸桌球冠軍馬龍、射擊冠軍楊倩也在名單內，受到大量關注。出發之前，馬龍在北京受訪，表示對台灣有一些嚮往，對台灣的美食也期待已久，希望能到台灣的大學用桌球跟大家交流。

快訊／馬龍來了！　粉絲擠爆桃機嗨喊：再來一球

快訊／馬龍來了！　粉絲擠爆桃機嗨喊：再來一球

雙城論壇下月登場　國台辦：一貫支持

雙城論壇下月登場　國台辦：一貫支持

國台辦：「台獨」窮途末路　只會被啪啪打臉

國台辦：「台獨」窮途末路　只會被啪啪打臉

官員放話陸生團訪台統戰　朱重轟賴政府

官員放話陸生團訪台統戰　朱重轟賴政府

關鍵字：

馬英九陸生國台辦統戰

讀者迴響

熱門新聞

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」

王陽明私訊！林昱珉親回覆「曬對話截圖」

中華隊冠軍球去哪了？棒協證實交到「他」手上

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

伍佰「28年前金曲」神預言陳傑憲　網友朝聖登熱搜

東京巨蛋「官方海報」沒有台灣　日媒：反成奪冠動力

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動

更多

最夯影音

更多

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面