馬英九陸生團挨批統戰　國台辦反問：到底在怕什麼？

▲馬英九基金會陸生團中午搭機來台，圖為奧運金牌馬龍及楊倩。（圖／記者許靖麒攝）

記者陳冠宇／綜合報導

前總統馬英九邀請大陸7所大學共40名師生，於27日訪台。大陸國台辦表示，希望訪問團在台一切順利，並稱兩岸青年是推動兩岸關係發展最活躍、最積極的因素，理應受到兩岸各界的大力支持，並反問批評者「到底在怕什麼？」

大陸國台辦發言人陳斌華今（27）日在例行記者會上，被媒體問及對此參訪團有何期許，以及大陸對進一步促進兩岸青年交流有何規劃？

陳斌華表示，由北京清華大學黨委書記、校務委員會主任邱勇院士擔任團長、7所大學共40名師生組成的大陸大學師生赴台訪問團已於今早啟程，將與台灣6所大學和1所高中開展交流，並參訪台灣有關歷史文化古跡。

陳斌華說，此前，台灣各界特別是青年學生對該團到訪表達了高度期待和熱烈歡迎。他希望訪問團在台一切順利，期待兩岸青年學生能藉此機會加強交流互動、增進相互了解、深化彼此友誼。

陳斌華強調，兩岸青年是推動兩岸關係發展最活躍、最積極的因素，理應受到兩岸各界的大力支持。大陸將一如既往推動兩岸青年交流，持續為兩岸青年互學互鑑、交流交心搭建更多平台、創造更多機會，讓兩岸青年在交流交往交融中越走越近、越走越親。

對於該團被批評是「統戰」手段，陳斌華指出，這次訪問是兩岸年輕人的「青春之約和雙向奔赴」，台灣各界特別是青年學子對此非常期盼。

陳斌華接著說，大陸高校師生訪問團，顧名思義，就是高校青年學生交流。他反問：不知道台灣這些人到底在怕什麼？他們到底是想讓兩岸青年交流還是交惡？希望兩岸各界共同努力，讓兩岸青年交流回歸青春昂揚、活力四射的底色，也希望訪問團在台交流參訪一切順利。