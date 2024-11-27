傳柯文哲給她1000萬政論節目支出　陳智菡發6點聲明駁斥

▲立院民眾黨團主任陳智菡。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭羈押禁見至明年1月4日，《鏡週刊》27日報導，北檢近日密集比對金流，認定柯涉嫌圖利京華城逾百億元，還發現有8大金庫密帳，未登記的獻金、賄款整合後，再分配給多位核心幹部運用，包括立院民眾黨團主任陳智菡負責的政論支出1000萬。對此，陳智菡發出6點駁斥，並強調沒有1000萬政論節目預算。

陳智菡27日於臉書發文痛批《鏡週刊》未求證，並稱「才有名嘴因為垃圾爆料、毀人名節，被法院判處一年半徒刑，《鏡週刊》還在假公益之名、行毀壞他人名譽之實。」

陳智菡提及，第一，把政治獻金當賄款，「記者邏輯與知識死亡，沒有基本常識也能去《鏡週刊》寫新聞，害得鏡集團記者都被拖累，昔日想走的清新高質感路線也早已不再。」第二，2024柯文哲總統競選期間，根本沒有什麼「1000萬政論節目預算」交給她，「根本0元好嗎？0！如果有這麼多錢可以下媒體，我們還需要打得這麼辛苦嗎？」

陳智菡指出，第三，歡迎收到柯文哲競選總部、她本人，甚至是民眾黨下政論節目預算的電視台，「出來幫《鏡週刊》寫他們寫不出來的金流連連看，還可以去北檢當污點證人，證明是我說的對？還是《鏡週刊》在亂寫」。

陳智菡說，第四，「『比特犬』是指政論節目上頭，一堆無的放矢、對民眾黨與柯文哲進行不實、不法攻擊的民進黨與綠營名嘴、側翼，我負責新聞輿情與文宣，當然要重點回擊比特犬（王XX、李XX、吳XXs⋯族繁不及備載）《鏡週刊》根本是竹竿裝菜刀。」

最後，陳智菡批評，第五，「《鏡週刊》不查證，也沒有基本常識，連被報導對象（我）都寫錯，到底是想羞辱我，還是羞辱你們自己記者？」第六，「《鏡週刊》記者沒有常識，但很愛看電視，還會打來關心我最近是不是常常罵他們，我合理懷疑，就是因為我罵太兇了，才被裴社長下令報復，真的很幼稚欸你們。」