拿陳傑憲無頭照看板挨轟　陳智菡564字吐心聲：不怕被定義

記者黃翊婷／綜合報導

世界12強棒球賽台灣奪冠，引發全台棒球熱潮。立院民眾黨團主任陳智菡26日參加中華隊英雄大遊行，沒想到卻因為手拿「台灣隊長陳傑憲無臉照」看板受到抨擊，她表示，陳傑憲在胸前比出台灣手勢讓很多人深受感動，「所以我想到可以二創把這個動作做成手牌，手中的框框是台灣，上面可以是任何人」，結果卻被人拿去做文章，「我們絕對不會因為害怕被別人定義，就自我設限。」

▲陳智菡手拿「台灣隊長陳傑憲無臉照」看板，引發網友正反意見論戰。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡 Vicky）

陳智菡26日參加中華隊英雄大遊行，卻因為拿著自製的「台灣隊長陳傑憲無臉照」看板，受到網友抨擊不尊重台灣英雄。對此，陳智菡在臉書發出一篇564字的文章說明，開頭第一句話就是「心胸狹窄的人看什麼都是負面」，她表示，陳傑憲開轟之後在胸前比了一個框的招牌動作，用意是想展現「我們來自台灣」，這個動作讓很多人深受感動，「所以我想到可以二創把這個動作做成手牌，手中的框框是台灣，上面可以是任何人」，無論是誰、在哪個崗位工作，都能一起努力讓台灣更好。

陳智菡提到，當時很多參加遊行的群眾都覺得她的手牌很有趣，紛紛借去拍照使用，她也開心分享，事後卻被人拿去做文章，網路上開始有人批評她不尊重台灣英雄，但是「我們絕對不會因為害怕被別人定義，就自我設限」，這個看板還有一個意義，就是自由，自由發想、自由二創，這才是台灣的活力與進步來源，「台灣一直都在我們心中！」