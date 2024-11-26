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蔻蔻爆料生涯最大危機！誣前中姐涉晶華緋聞　判囚1年半恐入獄

▲▼媒體人周玉蔻被控報導影射東元電機前董事長邱純枝《小三奪權》、涉犯加重誹謗罪嫌，25日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲名嘴周玉蔻涉誹謗前中國小姐張淑娟為「晶華緋聞案」女主角，一審被台北地院判刑1年6月，面臨坐牢危機。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

名嘴周玉蔻、蔡玉真因涉誹謗前中國小姐張淑娟是「晶華緋聞案」滾床單女主角，今（26日）被台北地院依《個人資料保護法》各判刑1年6月，若就此定讞，2人須坐牢。北院量刑理由指出，周、蔡2人沒向張求證，卻以張冠李戴手段拼湊假消息並故意散布，造成張的名譽與個資難以挽救、彌補的損害。

判決指出，周玉蔻、蔡玉真均為新聞工作者，分別擔任談話性節目主持人、評論員，因見蔣萬安受提名參選2022年台北市第8屆市長，認為蔣萬安之父蔣孝嚴於1999年所爆發的「晶華酒店緋聞案」、女主角真實身分尚不明而有炒作空間。

▲▼名嘴周玉蔻（黑外套黑口罩）與蔡玉真（白上衣十字架綠外套）涉誹謗前中國小姐張淑娟（白上衣雙肩包）是「晶華緋聞案」女主角，台北地院22日開庭後辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

▲名嘴蔡玉真認罪誹謗前中國小姐張淑娟為「晶華緋聞案」女主角，台北地院認為她非真心悔悟，判刑1年6月，若就此定讞將須入獄。（圖／記者黃哲民攝）

周、蔡2人於2022年9月22日、9月23日，分別在民視《辣新聞152》節目及個人臉書，指稱1988年中國小姐后冠得主張淑娟，就是「晶華緋聞案」與蔣孝嚴滾床單的女主角，並揭露張的姓名、婚姻、職業、社會活動及照片等個人資料。

此外，周、蔡2人不僅抹黑張淑娟與蔣孝嚴發生不倫關係，更指摘張嘗試攀附權貴，說張擔任華航空服員時工作態度不佳、利用特權等足以毀損名譽之事，並非法利用張的個人資料。

▲▼前中國小姐張淑娟（沒戴口罩）26日到台北地院開完庭，批周玉蔻說她是「晶華緋聞案」女主角是「靠舌頭殺人賺錢」，出庭還撒謊不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲前中國小姐張淑娟（右）歷次出庭痛批周玉蔻、蔡玉真惡意栽贓誹謗，且2人出庭還撒謊不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

張淑娟本案指控周、蔡2人的罪名中，《刑法》第310條第2項加重誹謗罪，法定最重判刑2年、實務案例極少判刑超過6個月，但張同時提告的《個資法》第41條非公務機關非法利用個人資料罪，法定最重可判刑5年、得併科台幣100萬元以下罰金。

合議庭指出，周、蔡2人本案言論所指摘事項，跟公益無關、僅為私德問題，非屬可受公評之事，更重要的是內容並非事實，也沒先向張淑娟求證，僅憑張確為中姐、空姐等客觀真實事件，就以張冠李戴手段，刻意拼湊、扭曲各種片段事由，形成假消息並透過媒體、社群故意散布於眾，引發廣泛報導。

▲▼張淑娟提告周玉蔻、蔡玉真，北院開庭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北地院判決認定張淑娟名譽、個資遭受難以挽救、彌補的損害。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭認為周、蔡2人本案舉動，使全台灣甚至全球不特定多數人得以共見共聞，致使張淑娟無端跟緋聞、攀附權貴、利用特權等誹謗言論永遠連結，造成張的名譽、個資難以挽救、彌補的損害。

合議庭認定周、蔡2人本案犯行同時觸犯上述2罪，從重依《個資法》論處，考量周玉蔻始終不認罪、蔡玉真認罪目的為求輕判與緩刑，但蔡堅稱無犯意、爭執證人證詞，2人顯無真誠悔悟之情、態度均非良好，據此判決2人各1年6月徒刑。

《個資法》非公務機關非法利用個人資料罪可上訴第三審，若維持一審判決定讞，周、蔡2人將須入獄。

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