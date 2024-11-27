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大陸 大陸焦點 特派現場

陸客何時來？　國台辦：民進黨要取消「禁團令」

▲▼ 陸客廈門首發團展開兩天一夜的金門行。（圖／記者林名揚翻攝）

▲圖為陸客赴金門旅行。（資料照／記者林名揚翻攝）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸目前僅開放福建居民到金門馬祖旅遊，大陸國台辦表示，只要民進黨當局取消「禁團令」，撤除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，大陸將研究進一步擴大大陸居民赴台旅遊。

媒體報導，預計今年台灣旅遊逆差將進一步擴大，出境與來台旅客相差千萬人次，逆差達新台幣7300億元。有台灣輿論及業者指出，陸客急速減少造成來台旅客人數暴跌，兩岸關係緊繃直接影響國際旅客來台意願。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（27）日在例行記者會上表示，「民進黨當局頑固謀『獨』挑釁，激化兩岸對立對抗，刻意阻撓破壞兩岸交流合作，是造成台灣旅遊業深陷困境的直接原因」。

陳斌華稱，「事實證明，『台獨』即『台毒』，搞『台獨』就沒有台海和平，台灣也不會有發展」。他說，只要民進黨當局取消「禁團令」，撤除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，大陸將在恢復大陸居民赴馬祖、金門旅遊的基礎上，研究進一步擴大大陸居民赴台旅遊，加強兩岸旅遊業交流合作。

陸委會26日對於台灣旅行業的陳情做出回應稱，「國人及旅遊業者應認清，兩岸觀光交流受阻最大的障礙是陸方不放陸客來台，並非政府阻止國人赴陸。」

陸委會還說，我方自由行旅客及團客持續赴陸觀光旅遊，但陸客迄今無法來台觀光，阻礙在陸方，而非我方。「呼籲旅行業者認清現況，勿以訛傳訛，並共同協助政府推動兩岸觀光健康有序交流。」

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