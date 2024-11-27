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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬龍全團遭爆共黨背景「馬辦跳腳」　沈伯洋曝往例：不得不慎

▲▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站，蕭旭岑。（圖／記者周宸亘攝）

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九邀請中國7所大學共40名師生，於27日訪台，包含奧運桌球金牌選手馬龍和射擊金牌楊倩，而該團成員清一色為共青團團員、共產黨黨員，引發質疑。馬辦則怒斥，一天到晚怕被統戰，台灣人的自信到那去了？放話的官員根本是「台灣之恥」。對此，綠委沈伯洋今（27日）回應，上次台灣總統行程相關洩漏，就是因為他們舉辦扯鈴運動交流，透過扯鈴教練接觸機場人員，最後洩漏相關機密行程，這是中國非常經典的、也是寫在教科書上的行為，國人對此不得不慎。

馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，大陸制度和我們不同，有中共黨員身分根本不足為奇，這與有民進黨身分的台灣民眾去大陸有什麼不一樣？不具名的官員洩漏訪問團團員個資，也汙衊了兩岸交流的意義，根本是「台灣之恥」。台灣如果真的像民進黨自我吹噓的自由民主，對於兩岸民間交流，有什麼好怕的？

對此，沈伯洋表示，馬英九開放自由行以來，第一、第二批就已經有解放軍退休的人，何況是現在直接由共產黨過來，大家不要覺得運動歸運動，政治歸政治，上次台灣總統行程相關洩漏，就是因為他們舉辦扯鈴運動交流，透過扯鈴教練接觸機場人員，最後洩漏相關機密行程。

沈伯洋指出，對他們來講所有的交流都是統戰的一部分，他們有政治目的想要藉由這些人刺探機密、吸收對共產黨會有好感的人，會是去台灣找統戰的樣板，這是中國非常經典的、也是寫在教科書上的行為，國人對此不得不慎。

對於政府審查部分，沈伯洋表示，現在法律規定只有特定情況下才會禁止他們過來，這是法規上的重要疏漏，也是為何一直提出相關修法、希望能趕快通過，這樣陸委會審查時才會於法有據，否則今天只能用空泛的理由，用可能會有什麼疑慮然後不能夠來，找不到法源依據反而會淪為在野黨攻擊的把柄，這也是為何在立院首要之務就是能夠通過這些法案，讓執法單位於法有據。

至於蕭旭岑反控也有民進黨員也去大陸？沈伯洋也酸，蕭旭岑腦袋顯然非常不清楚，台灣從來沒有宣稱要併吞中國、併吞美國，民進黨員不管去日本、美國，正常交流，但中國是宣稱要併吞台灣的國家，共產黨任務包含統戰、遂行併吞野心所需要，不管簽署和平協議，打破國防、竊取機密做經濟統戰，這都是他們黨員肩負的任務，這也是為何他們來台灣時必須要審慎以對。

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