旅行業者籲開放陸客　陸委會要業界「認清事實」

▲陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

旅行公會全聯會昨（25）日與地方旅行公會、各大觀光社團一起向觀光署陳情，籲政府開放陸客來台觀光。對此，陸委會今日表示，兩岸觀光交流阻礙在陸方，籲業界「認清事實真相」。

陸委會今日晚間發布新聞稿表示，陳情內容對當前兩岸觀光交流現況及阻礙「多有誤解」，陸委會發表四點澄清說明。第一，政府歡迎陸客來台觀光立場不變：政府已於112年9月1日恢復旅居及留學第三地陸籍人士來台觀光，今年8月起亦已恢復陸客到金門馬祖旅行。

至於大陸旅客來台觀光部分，陸委會說，相關機關在去年8月公布的相關規劃基礎上，已做好相關準備，可配合陸方開放的情況，即時相應實施。「我們歡迎陸客來台的政策沒有改變，並且願意推進雙向交流，為和平共榮作出努力。」

第二，陸委會指出，旅行社仍持續組團赴陸，但陸方迄未開放陸客來台：對於國人赴陸，政府不問事由，未加限制，至於旅行社攬客組團部分，今年6月1日前已規劃的團體，迄今仍持續出團；依觀光署統計，自本年3月至10月旅行社組團赴陸旅遊約16.4萬人次。

然而，因陸方迄未開放陸客來台觀光，以致本年1至9月國人赴中國大陸205.2萬人次，同期間大陸人士來台僅28.5萬人次，國人赴陸是陸人來台的7.2倍。陸委會強調，「國人及旅遊業者應認清，兩岸觀光交流受阻最大的障礙是陸方不放陸客來台，並非政府阻止國人赴陸」。

第三，陸委會指出，開放我方旅行社組團赴陸常態化（或稱解除「禁團令」），應以維護旅客安全為前提，但陸方於本年6月21日發布「懲獨22條」，嚴重威脅國人赴陸人身安全。政府須觀察國人赴陸人身安全風險及旅遊品質實際情況、兩岸整體情勢變化，並研議強化安全配套，以務實態度處理旅行社組團赴陸常態化的時機。

第四，陸委會籲旅行業者認清真相，協助推動兩岸觀光健康有序交流：我方自由行旅客及團客持續赴陸觀光旅遊，但陸客迄今無法來台觀光，阻礙在陸方，而非我方。「呼籲旅行業者認清現況，勿以訛傳訛，並共同協助政府推動兩岸觀光健康有序交流。」