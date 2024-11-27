詐欺犯逃亡3年「叫外送」秒被抓到！　烤肉串讓他栽了

▲英國一名逃亡詐欺犯，因為叫外送被抓到。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國詐欺犯坎普（Robert Kemp）因為沒有如期出庭，被法院發布逮捕令。他逃亡將近3年之後，卻因為「叫外送」吃土耳其烤肉串，不慎暴露行蹤，終於被捉拿歸案。

《鏡報》報導，坎普在威爾斯濱海小鎮萊爾（Rhyl）落網，他花費18英鎊（約新台幣737元）訂購土耳其烤肉串，外送訂單卻讓警方得以蒐集足夠多的情報，進而找到他的下落。據悉，坎普的藏身處，與店家相距不到半英里（約800公尺）。

坎普跟兒子在一間裝潢公司工作，2015年5月至11月期間，卻提交了一系列造假的發票，詐欺金額高達25萬1499英鎊。他的兒子已於2021年9月被判入獄2年2個月，而他在承認增值稅詐欺（VAT fraud）罪名之後，卻沒有出席法院聽證會，2021年開始逃亡。

11月26日，56歲的坎普在斯溫頓（Swindon）刑事法庭被判2年2個月監禁。此外，他也因為潛逃被判2個月監禁，根據另一項無關的鬥毆罪行，被判12個月監禁。

英國關稅及海關總署（HMRC）詐欺調查局助理局長莫伊格納（Matthew Moignard）說，「這個案件顯示，我們不會忘記也不會放棄。我們可以也確實使用了一系列工具追蹤逃犯，並且把他們帶回法庭接受審判。」