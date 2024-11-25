用陸製品冒充歐洲貨蒙騙海軍　「雷達發電機」詐8千萬3業者判囚

▲新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

國防部海軍司令部海軍艦隊指揮部2019年招標採購雷達發電機組，位於新北市的廣昱科技公司得標，卻違約以中國製產品運到新加坡過水洗產地、並偽造文件冒充歐洲原廠交貨，藉此詐得台幣8259萬餘元，新北地院審結，依加重詐欺取財罪判負責賴正興人等3嫌各2年6月到1年6月徒刑、全額沒收犯罪所得，可上訴。

判決指出，艦指部本案共採購4款雷達發電機，招標規格明訂須為歐美日出廠的產品，且零組件不得為中國（含大陸、港、澳）製造、進口或轉口，廣昱公司以低於底價80%得標其中3款，並保證產品均為歐洲進口，38台機組總價台幣9225萬餘元。

但廣昱僅向西班牙廠商購買12台150KW發電機組，其餘10台連同400KW機組10台、800KW機組6台，賴正興涉主導私下改向對岸2家廠商進貨省錢，把產品先海運到新加坡再進口來台，藉此過水洗產地，並撕掉陸廠簡體字貼紙，再偽造出廠證明與「引擎、電頭等零組件均無大陸製品無誤」保證書等文件，2019年底瞞過軍方通過驗收付款。

賴正興與同案被告、廣昱營運管理部主管林哲弘被起訴後，辯稱西班牙原廠無法如期供貨、改由亞太地區交貨，並舉例汽車零件不可能完全排除中國生產、推稱軍方沒說清楚不能用哪些陸製零組件，賴男等人更聲稱本件發電機組在台灣組裝引擎、應該就算國產，企圖藉此卸責。

軍方承辦人證稱，本案採購的發電機組為備用性質，以防主電源斷電、基地雷達停擺將無法監控台灣周邊海域狀況，禁用中國零組件主因是軍購性質敏感、要防範中國廠商偷裝後門程式或提供劣質品等風險，加上兩岸電壓規格不同，所以合約載明包括機組引擎與變壓端都不能用陸製品。

法官查明，廣昱公司向西班牙廠商詢價時，提出需求規格與軍方招標文件內容相同，賴正興等人也向西班牙廠商表明不能使用任何陸製品，並在軍方反覆查證時，肯定表示產品絕對合規，可見賴正興等人對軍方本件採購條件毫無疑惑。

法官指賴正興、林哲弘與同案被告、廣昱關係企業新展嘉公司負責人何麗卿，在偵辦期間均供稱本件發電機組從西班牙原裝進口、不須再組裝，審理時卻翻供，據此認定賴男3人臨訟狡辯，且卷證顯示，賴男得標後立刻向陸商詢價標案所需的3款機組，因陸商存貨不夠，才向西班牙商訂購12台補足缺額，代表自始就有詐欺意圖。

法官認定賴正興3人違約以陸製品交貨省錢，卻無視兩岸同規格發電機仍可能引擎轉數不同、保護開關不一樣，有些產品無法共用等疑慮，更因西班牙在台代理商僅對原廠產品提供維修服務、造成艦指部嚴重損失，依加重詐欺取財罪判賴男2年6月徒刑、林哲弘1年10月徒刑、何麗卿1年6月徒刑，並沒收不含合格產品的犯罪所得8259萬餘元，可上訴。