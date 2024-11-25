　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

用陸製品冒充歐洲貨蒙騙海軍　「雷達發電機」詐8千萬3業者判囚

▲▼新北地院外觀。新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

國防部海軍司令部海軍艦隊指揮部2019年招標採購雷達發電機組，位於新北市的廣昱科技公司得標，卻違約以中國製產品運到新加坡過水洗產地、並偽造文件冒充歐洲原廠交貨，藉此詐得台幣8259萬餘元，新北地院審結，依加重詐欺取財罪判負責賴正興人等3嫌各2年6月到1年6月徒刑、全額沒收犯罪所得，可上訴。

判決指出，艦指部本案共採購4款雷達發電機，招標規格明訂須為歐美日出廠的產品，且零組件不得為中國（含大陸、港、澳）製造、進口或轉口，廣昱公司以低於底價80%得標其中3款，並保證產品均為歐洲進口，38台機組總價台幣9225萬餘元。

但廣昱僅向西班牙廠商購買12台150KW發電機組，其餘10台連同400KW機組10台、800KW機組6台，賴正興涉主導私下改向對岸2家廠商進貨省錢，把產品先海運到新加坡再進口來台，藉此過水洗產地，並撕掉陸廠簡體字貼紙，再偽造出廠證明與「引擎、電頭等零組件均無大陸製品無誤」保證書等文件，2019年底瞞過軍方通過驗收付款。

賴正興與同案被告、廣昱營運管理部主管林哲弘被起訴後，辯稱西班牙原廠無法如期供貨、改由亞太地區交貨，並舉例汽車零件不可能完全排除中國生產、推稱軍方沒說清楚不能用哪些陸製零組件，賴男等人更聲稱本件發電機組在台灣組裝引擎、應該就算國產，企圖藉此卸責。

軍方承辦人證稱，本案採購的發電機組為備用性質，以防主電源斷電、基地雷達停擺將無法監控台灣周邊海域狀況，禁用中國零組件主因是軍購性質敏感、要防範中國廠商偷裝後門程式或提供劣質品等風險，加上兩岸電壓規格不同，所以合約載明包括機組引擎與變壓端都不能用陸製品。

法官查明，廣昱公司向西班牙廠商詢價時，提出需求規格與軍方招標文件內容相同，賴正興等人也向西班牙廠商表明不能使用任何陸製品，並在軍方反覆查證時，肯定表示產品絕對合規，可見賴正興等人對軍方本件採購條件毫無疑惑。

法官指賴正興、林哲弘與同案被告、廣昱關係企業新展嘉公司負責人何麗卿，在偵辦期間均供稱本件發電機組從西班牙原裝進口、不須再組裝，審理時卻翻供，據此認定賴男3人臨訟狡辯，且卷證顯示，賴男得標後立刻向陸商詢價標案所需的3款機組，因陸商存貨不夠，才向西班牙商訂購12台補足缺額，代表自始就有詐欺意圖。

法官認定賴正興3人違約以陸製品交貨省錢，卻無視兩岸同規格發電機仍可能引擎轉數不同、保護開關不一樣，有些產品無法共用等疑慮，更因西班牙在台代理商僅對原廠產品提供維修服務、造成艦指部嚴重損失，依加重詐欺取財罪判賴男2年6月徒刑、林哲弘1年10月徒刑、何麗卿1年6月徒刑，並沒收不含合格產品的犯罪所得8259萬餘元，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
林昱珉3年前吼對手被酸：K掉日韓再來臭屁！　狂言被打臉
台灣奪冠後「全體脫帽鞠躬」　日球迷狂讚：最棒的對手
台灣婉拒噴香檳　日網破千留言讚「實力人品都贏」：輸了也沒關係
賴清德派4架F-16V升空、蕭美琴機場接台灣英雄　大遊行路線
獨／陳傑憲淚謝天上雙親...曾承諾：好好打球顧街友　暖心畫面
趕到日本投季軍戰勝騎士「祝賀台灣奪冠」　他致敬：你們應得的
快訊／9、10月統一發票　千萬號碼出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林北港惡犬「粗暴拆車」！咬爛車頭保險桿　一票苦主超心痛

快訊／高雄運鈔車撞分隔島波及2車！2保全被救出1人意識昏迷

彰化9歲童陪路跑遭輾不治　父PO最後合照心碎喊「永遠愛你」

板橋驚現恐怖紅衣女！狠推3歲女童倒地受傷　還嗆媽媽：報警啊

隨身包藏毒被抓！雲林男跳車想逃跑　警攔下當街扭打畫面曝

用陸製品冒充歐洲貨蒙騙海軍　「雷達發電機」詐8千萬3業者判囚

通緝22年隱姓埋名騙所有人！女友也被唬弄　警一招識破身分

合歡山武嶺上週假日清晨又塞爆　警疾呼不要一窩蜂擠上去

快訊／內湖聯發科前情殺！女遭刺躺路面命危　恐怖男現場叼菸遊走

蒙古男大生性侵前女友　判服刑4年10月後驅逐定讞

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊奪冠那一刻！台中市政府前廣場民眾大歡呼嗨翻

中華隊奪冠！　國旗歌響徹東京巨蛋

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑

《KANO》男主角差點是潘傑楷！　10年後東京巨蛋開轟當台灣英雄

台灣奪冠終結日本27連勝神話　蔡其昌哭了：這不是運氣！

中華隊4比0完封日本　陳傑憲激動哭：我們真的做到了

楊貴媚得金馬「差點謝壁虎跟蠑螈」　還想得金曲：我可以8蹲！

李泳知以為MAMA「塞獎給她」 得知「是粉絲投票」急道歉...安兪真嚇瘋

台中嬰遭鬼切騎士撞亡　新手媽全身傷泣：要把他生回來

雲林北港惡犬「粗暴拆車」！咬爛車頭保險桿　一票苦主超心痛

快訊／高雄運鈔車撞分隔島波及2車！2保全被救出1人意識昏迷

彰化9歲童陪路跑遭輾不治　父PO最後合照心碎喊「永遠愛你」

板橋驚現恐怖紅衣女！狠推3歲女童倒地受傷　還嗆媽媽：報警啊

隨身包藏毒被抓！雲林男跳車想逃跑　警攔下當街扭打畫面曝

用陸製品冒充歐洲貨蒙騙海軍　「雷達發電機」詐8千萬3業者判囚

通緝22年隱姓埋名騙所有人！女友也被唬弄　警一招識破身分

合歡山武嶺上週假日清晨又塞爆　警疾呼不要一窩蜂擠上去

快訊／內湖聯發科前情殺！女遭刺躺路面命危　恐怖男現場叼菸遊走

蒙古男大生性侵前女友　判服刑4年10月後驅逐定讞

知名健康傳銷業者欠款付不出　商辦二拍底價1748萬

林昱珉3年前吼對手被酸：K掉日韓再來臭屁！呱吉PO圖朝聖　狂言被打臉

搭車就到！花卉試驗中心「楓樹、銀杏轉黃」　茶花提前綻放超浪漫

首屆就得獎！花蓮消防局榮獲「第一屆鳳凰盃」發明設計優秀獎

五月天最強繼承人！冠佑18歲女兒長大了　粉絲為她搶票一現身全場驚艷

DHL貨機墜毀「撞上住宅建物」1死　立陶宛緊急救援

雲林北港惡犬「粗暴拆車」！咬爛車頭保險桿　一票苦主超心痛

不敗騎士神話！　蜘蛛人米歇爾飆26分主場喜迎10連勝

快訊／高雄運鈔車撞分隔島波及2車！2保全被救出1人意識昏迷

彰化9歲童陪路跑遭輾不治　父PO最後合照心碎喊「永遠愛你」

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

社會熱門新聞

快訊／內湖聯發科前傳凶殺「滿地血」！1傷1命危

快訊／內湖聯發科前情殺！恐怖男友正面曝光

即／陳啓昱「落跑25天」投案了！　檢方偵訊中

快訊／屏東深夜火燒車！母與11歲兒雙亡

阿北撞死6月嬰　擲筊不同意他上香

基隆塔尖端1女墜下當場死亡

出事前畫面曝！超車1分鐘後自撞起火…母子慘死他獨活

台鐵晚間死傷事故！區間車撞上行人

火燒車2死！母救出哭喊：救兒子　下秒陷昏迷送醫亡

艋舺公園轉型「東京表參道」　現況曝光

高職生無照雙載車禍雙亡　乘客頭扁掉

陪爸路跑遭輾斃！9歲男童「耳鼻大出血」不治

雲林男徒手打死媽媽　法官裁准羈押

9歲童路跑遭輾斃！父招魂心碎「比賽結束了」：帶你回家

更多熱門

相關新聞

全國首宗！詐團攔截「111政府簡訊」變釣魚網址

全國首宗！詐團攔截「111政府簡訊」變釣魚網址

刑事局日前接獲線報，有陸製2G基地台來台發射非法訊號，刑事警察局電信偵查大隊、國家通訊傳播委員會與各電信事業組成非法訊號偵測小組，於9月至11月初在高雄地區測得不明干擾訊號，事後發現不法集團以假基地台方式竄改發送門號的簡訊，更改成詐騙釣魚簡訊，讓民眾誤信簡訊後造成財損。

大亨開價玩5年給1億　小模被控不起訴

大亨開價玩5年給1億　小模被控不起訴

溫朗東控洩漏個資　徐巧芯挨告出庭

溫朗東控洩漏個資　徐巧芯挨告出庭

獨／「少年股神」捲1640萬美元神隱　投資人崩潰

獨／「少年股神」捲1640萬美元神隱　投資人崩潰

「保險蟑螂」又來了！施壓灌水理賠被收押

「保險蟑螂」又來了！施壓灌水理賠被收押

關鍵字：

軍購雷達發電機詐欺陸製品洗產地

讀者迴響

熱門新聞

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥

奪冠沒噴香檳？台灣婉拒有原因

外媒：可能是台灣棒球史上最偉大夜晚

林家正休息室流淚！「1原因」忽輕點林昱珉

台灣首奪冠！　2家公司今放假1天

快訊／陳傑憲今晨首發文　送老婆「2個大禮」：我愛妳

清宮幸太郎向恩師高國輝道賀　日網友感動

陳傑憲全壘打狂做1手勢　球迷飆淚

辜仲諒宴請燒肉　郭俊麟直播破萬

12強個人獎出爐　陳傑憲豐收4座獎

被轟2全壘打　日網：我們錯過換人的時機

林昱珉「球技到刺青」都是亮點！　登日網熱搜：好反差

慶中華隊奪冠！超商超殺優惠一次看

驚喜！大谷翔平IG轉發祝賀台灣奪冠　

日本隊賽後「2舉動」被MLB記者大讚

更多

最夯影音

更多

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊奪冠那一刻！台中市政府前廣場民眾大歡呼嗨翻

中華隊奪冠！　國旗歌響徹東京巨蛋

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑

《KANO》男主角差點是潘傑楷！　10年後東京巨蛋開轟當台灣英雄

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面