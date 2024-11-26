美國共和黨人士建議KMT壓制親中立場、強化嚇阻　以獲川普信任

▲第21屆第四次全國黨代表大會24日舉行，國民黨重量級大老出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

《日經亞洲》近日刊登一篇題為「identity test in age of Trump Taiwan's Kuomintang faces」（川普時代，台灣的國民黨面臨身份考驗）的文章。該文直接點出，國民黨與民意越走越遠，且引述一位美國共和黨的消息來源，建議國民黨要壓制自己親中立場，承諾建立社會韌性與強化嚇阻力道，以獲得川普政府的信任。

明年度國防預算寫下史上最高紀錄，國民黨立委則提案刪除潛艦國造的預算，引起民進黨的高度不滿。在此同時，《日經亞洲》近日刊登的文章直指，國民黨在今年一月國會選舉，取得立法院多數席次，而國民黨也藉由這個優勢，加大對賴清德政府的施壓，其中就包括國防預算。

《日經亞洲》文中指出，他們取得一份美國諮詢機構發出的備忘錄，認為台灣可能無法滿足川普政府對海外盟國的國防支出要求，國民黨的阻擋，則被認為是主要因素。換言之，國際智庫與機構，對於賴清德政府提高國防預算，是抱持正面態度的，但立法院仍由國民黨、民眾黨佔據多數而帶來隱憂。

在該文中也引述了前國策顧問郝明義著作中的想法，他批評國民黨把「台灣本土認同」的話語權，讓給了民進黨，如今國民黨越是想要跟執政黨劃清界線，言行與思維只會更向中國傾斜，這反而跟台灣主流民意越來越遠。

該文也引述不具名外交官的說法，他表示，從國民黨的觀點是認為，只要國民黨重返執政，中國的威脅就會停止，但這是非常短視的，這也許可以幫忙爭取幾年，但未來該怎麼辦？國民黨自己也沒有答案。

《日經亞洲》更引述了川普所屬的共和黨消息來源的說法，該來源人士認為，國民黨要壓制自己親中立場，承諾建立社會韌性與嚇阻力道，以獲得川普政府的信任。

《日經亞洲》認為，面對北京的軍事威脅，國防建設是主要工作，但國民黨的態度，會被認為不夠堅定；在人才方面，國民黨也無法吸引年輕選民支持，選票還是仰賴年長與外省族群，這與現在台灣多元的社會是嚴重脫節的；此外，在內部改革方面，也面臨不小的阻力，而且這些保守勢力，目前還在影響國民黨的政策、論述與基本價值。

▼第21屆第四次全國黨代表大會24日舉行，國民黨重量級大老出席。（資料照／記者湯興漢攝）

