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好市多黑五還沒買的注意～必買商品看這篇！超多限定特價比雙11還便宜

▲▼好市多黑五還沒買的注意！必買商品看這篇！超多限定特價比雙11還便宜。（圖／資料照）

▲好市多「黑色購物節」開跑三天話題不斷，許多進口好物都推出難得的獨家優惠，趕緊把握12/1前衝一波。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

好市多「黑色購物節」開跑三天話題不斷，面對五花八門的優惠，到底哪些商品真正價格超殺、不買會後悔？直擊好市多現場及網友討論，發現許多平常沒有賣的進口好物都在這波好市多黑五推出難得的獨家優惠，而且只賣7天，趕緊把握12/1前衝一波，把黑五折扣品買好買滿，錯過就沒了！

賣場直擊1：好自在液體衛生棉　黑五限定款只賣7天

▲▼好市多黑五還沒買的注意！必買商品看這篇！超多限定特價比雙11還便宜。（圖／資料照）

▲▼「好自在液體衛生棉」黑五特價一片只要經典款74折。

▲▼好市多黑五還沒買的注意！必買商品看這篇！超多限定特價比雙11還便宜。（圖／資料照）

黑五期間「好自在液體衛生棉」推出好市多限定清新淨味“3合1升級款“，除了擁有經典款具備的超能吸乾爽、輕薄，還新增淨味功能，經期來也不擔心尷尬異味，可以説是一片抵三片用。這次黑五一次上齊3種長度，滿足生理期前中後期需求，而且黑五特價一片只要經典款74折，一年只有賣7天，屬於必買項目！

賣場直擊2：風倍清浴廁防霉防臭劑，新品首次特價，一顆只要73元

▲▼好市多黑五還沒買的注意！必買商品看這篇！超多限定特價比雙11還便宜。（圖／資料照）

▲趁好市多黑五入手「風倍清浴廁防霉劑」特價一組6入只要439元，平均一個只要73元，廁所就不必再每天刷！

又濕又冷的冬天，許多人家中都會發霉甚至長香菇令人超級抓狂！趁好市多黑五入手「風倍清浴廁防霉劑」解決台灣浴廁臭、菌、霉三大難題，即使礙於家中格局通風不良的廁所，也能全天候有效防霉並保持浴廁空氣清新。而且黑五特價一組6入只要439元，平均一個只要73元，廁所就不必再每天刷！

賣場直擊3: 幫寶適奢寵幫一箱省400元，黑五限時限量超殺優惠

▲▼好市多黑五還沒買的注意！必買商品看這篇！超多限定特價比雙11還便宜。（圖／資料照）

▲幫寶適也大力支持這波黑色購物節，在好市多首次推出添加真蠶絲的頂配「幫寶適奢寵幫拉拉褲」。

幫寶適也大力支持這波黑色購物節，在好市多首次推出添加真蠶絲的頂配「幫寶適奢寵幫拉拉褲」，尿布像絲綢般柔軟，守護寶貝細嫩的肌膚，還有360度全包裹封漏設計，不勒肚肚還超防漏，光這點就讓新手爸媽心動搶購。

賣場直擊4: 黑五首見必買商品，吉列極光刀一組直接折350元

▲▼好市多黑五還沒買的注意！必買商品看這篇！超多限定特價比雙11還便宜。（圖／資料照）

▲好市多首次在黑五引進「吉列極光刀」，黑五折$350特惠價只要$999。

網路討論熱度高的「吉列極光刀」，好市多首次在黑五引進，更有罕見優惠！吉列極光刀不只一刮即淨不拉扯鬍鬚，首創的「極光淨徹條」，先刮除表層皮脂再刮除深層鬍根的科技，讓刮鬍更徹底，不僅提高刮鬍舒適度，更實現一整天的清爽俐落零渣感！360度浮動刀頭的設計，能緊密貼合臉部線條，男生最怕的人中和下巴部位，也能輕鬆刮除。

這款黑五專屬特惠組除了外型質感滿分，還搭配收納金屬底座與旅行盒，同樣吸引許多男性消費者目光。黑五折$350特惠價只要$999，相當於打75折，難得的優惠讓不少人忍不住多拿好幾組。

賣場直擊5：一年只賣7天的Herbal Essences「打架洗髮精」來了！

▲▼好市多黑五還沒買的注意！必買商品看這篇！超多限定特價比雙11還便宜。（圖／資料照）

▲黑五限量特價引發眾人瘋搶到打架的洗髮精品牌Herbal Essences3瓶只要479元許多代購業者也紛紛出現掃貨。

前幾年黑五限量特價引發眾人瘋搶到打架的洗髮精品牌Herbal Essences再度強勢回歸，以往創下不到半天即被掃光的驚人紀錄，今年再推出「全台獨家黑五限定優惠組」折扣超殺～3瓶只要479元許多代購業者也紛紛出現掃貨，建議賣場限購讓大家都買得到！

今年Herbal Essences推出黑五新組合，茶樹精油、蜂蜜蘆薈、尤加利蘆薈，每瓶都是天然草本無矽靈，舒緩、柔順、蓬鬆各種需求一組就能全部搞定，全家都適用！

賣場直擊6：德國進口黑五限定Oral-B iO4電動牙刷　每組折1390超驚喜！

▲▼好市多黑五還沒買的注意！必買商品看這篇！超多限定特價比雙11還便宜。（圖／資料照）

▲從德國直接進口的iO4電動牙刷黑五每組現折1,390元還附贈6個刷頭。

今年從德國直接進口的iO4電動牙刷也是好市多提供給會員的大驚喜！平常台灣買不到的高階電動牙刷，趁黑五每組現折1,390元買起來，算一算一支只要兩千出頭，還附贈6個刷頭，絕對是黑五必買的小家電！而且是黑五限定款錯過就沒有了！

iO4搭載最新磁動微震技術，配合Oral-B特有的小圓型刷頭，輕鬆把後排牙齒死角、牙間隙縫通通刷乾淨，同時還有智能壓力感應，當你刷牙太大力時立刻亮紅燈提醒並降速保護牙齦！不只潔淨更護齦！

年度好市多黑五大優惠，必須手刀衝一波

▲▼好市多黑五還沒買的注意！必買商品看這篇！超多限定特價比雙11還便宜。（圖／資料照）

▲每年關鍵7天的好市多黑色購物節，價格超優惠千萬不要錯過。

每年關鍵7天的好市多黑色購物節，讓懂買會員可以用超優惠價格入手買進平常買不到的國外進口好物。各式精選商品千萬不要錯過。

DYSON戴森二合一涼風空氣清淨機TP10現折1000元。
日本A4和牛紐約客真空包 每公斤省550元。
0.8克拉鑽石耳環現折13,000元。
PHILIPS 75吋4K QLED顯示器 省6900元。

由於活動只到12/1，今天已是第3天，呼籲大家把握這波黑五優惠商品，不論清潔用品、育兒用品通通都能用破盤價入手，趕快趁短短一週的黑五優惠活動，衝一波好市多買好買滿，錯過還得再等一年啊！

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