美無人機報價55億「國防部編115億」　王鴻薇轟：要五毛給一塊

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

陸軍執行代號「獵鴞專案」，將對美採購包括「彈簧刀 300」及「ALTIUS-600」等共計967架攻擊型無人機，然因美方發價金額降低、並考量我國戰力需求等情況下，陸軍提出增購「反裝甲型無人機」的建案。國民黨立委王鴻薇質疑，陸軍113年8月修訂整體獲得規劃書，卻編列預算為115億餘元，整整比美方報價多了60億餘元，這樣要五毛給一塊，請問國防部長顧立雄都沒有疑慮嗎？

針對國防採購多編列的經費，王鴻薇表示，是要立法院給國防部空白授權？還是國防部要保留預算？這都令人質疑顧立雄是律師出身，難道國防部這樣編列預算沒有違法財政紀律、沒有違法預算法規範？

王鴻薇提及，自己質詢國防部時，國防部竟然回覆，如果立法院同意，多的錢會再多購置攻擊型無人機飛彈系統，但是要買多少架、怎麼買都不知道，更沒有經過立法程序，請問預算可以這樣編嗎？

「不要忘了，國防部對美軍購，前有高達220億美金的軍購項目延宕」，王鴻薇指出，後有美商雷神公司涉嫌高報軍售款，遭美國政府查獲後達成認罪協商，賠罰款共計新台幣52億元，但國防部完全沒有記取教訓，只用戰備需求當藉口，完全不管、不顧我國的財政狀況。

王鴻薇嘆，軍售不管美金或台幣，都是億來億去的民脂民膏，國防部怎麼一副毫不在乎、要五毛給一塊，拿納稅人的錢打腫臉充胖子？