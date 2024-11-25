擬砍光潛艦預算遭酸「中共會開心」　馬文君：資源錯置才是賣國

▲國民黨立委馬文君。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

明年度國防部「潛艦國造第三階段後續艦籌建」編列預算19億9600萬5千元，國民黨立委黃仁、馬文君將提案全數刪除，遭民進黨團痛批，不理性刪減預算，開心的是對岸的中國共產黨。馬文君對此反駁，民進黨政府不要只會用情緒性語言煽動民粹，反對她行使立委權責。馬強調，浪費國防預算，錯置國防資源，才是真正的出賣國家。

馬文君表示，海鯤號去年9月辦了不沾水的「下水典禮」至今超過400天，只是泊港測試，就有數十項缺失，根本還沒有出過海，遑論通過海試，通過了海試，還有作戰測試。海軍一邊宣稱，最快明年春天就能進行海試，卻低調地將海鯤號交艦結案的日期展延4年，要到2029年。

馬文君質疑，賴政府的造艦計畫，預計7艘耗資2800多億元，交艦期程就算一切順利，也長達14年，2040年的戰場環境、武器裝備、戰略戰術，還需要90年代技術的柴油潛艦？這筆投資值得嗎？用來造無人機，無人艇，不會更有效益嗎？

馬文君認為，海鯤號通過測試之前不該再編預算。14年2800多億、橫跨四個總統任期的傳統潛艦造艦計畫，也應該重新評估必要性。她呼籲民進黨政府，不要只會用情緒性語言煽動民粹，反對她行使立委權責。浪費國防預算，錯置國防資源，才是真正的出賣國家。

