總預算卡關恐影響明年經典賽？　蔡其昌盼朝野共同成就台灣感動時刻

記者皮心瑀／台北報導

世界12強棒球錦標賽台灣隊24日擊敗日本隊，奪下冠軍，舉國歡騰，而面對明年的經典賽，外界也擔憂總預算若未過恐影響相關經費。身兼中職會長的民進黨立委蔡其昌說，要拿下世界第一的頭銜，是累積了包括立法院預算支持、選手不服輸的拚勁還有球迷的支持，在體育預算上面，真的請朝野立委，想想那個感動時刻。

▲世界12強棒球賽，中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

蔡其昌表示，作為國家隊的領隊，也是中華職棒會長，希望在政治上，無論大家意見理念有多大不同，但國家的預算，特別是體育預算，還是希望朝野立委多多支持，如果沒有你們朝野立委大家共同支持，台灣成就不了那個感動時刻。

針對總預算卡關的影響，蔡其昌指出，去年經典賽結束，他跟體育署提國家一級賽事的精進計畫，分年實施，不知道體育署預算編列，這精進計畫是每一年給，還是一次就編四年，這他還沒有詳細去查。除此之外，接下來準備備戰經典賽，昨天也看到媒體有講到，「國家隊常態化」要往前推進，現在只踏出第一步，就是情蒐小組常態化，第二步會在明年提出國家隊常態化的第二步驟，如果體育署支持，一定會是新的預算，希望教育部、體育署多多支持，不只棒球，其他體育項目也都會影響，如果預算遲遲不過，很多新興計畫會受到影響。

蔡其昌喊話，還是希望大家想想那個感動時刻，棒球把台灣團結起來，那個感動時刻立法院應該可以共同感受，這也是國人的期待。