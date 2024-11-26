綠大罷免第一槍轟李彥秀？　陳玉珍嗆：國民黨也鎖定吳思瑤

▲國民黨文傳會主委、藍委李彥秀。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委準備面臨罷免潮？內科今（26日）有團體發起罷免藍委李彥秀的遊行，並準備展開連署。國民黨立委陳玉珍受訪時先是聲援自家人，又嗆民進黨開始啟動民眾都不支持的大罷免，國民黨不會坐以待斃，如果綠營真的要罷李彥秀，藍營也可以罷免民進黨立委吳思瑤予以回擊。

明年2月起，第11屆立法院就職滿一年。民進黨始終不排除針對藍營立委發起大罷免，今日遊行劍指李彥秀，或成明年罷免潮的第一聲槍響。李彥秀對此回應，選舉與罷免都是人民的權利，尊重民眾罷免權的行使。但從基隆罷樑以及對於立委的大罷免，看到政黨與側翼不斷利用假訊息、斷章取義的資訊進行仇恨動員，進行政黨造勢，為執政黨荒腔走板的施政擦脂抹粉、轉移焦點，真正傷害的是社會的團結，以及台灣的民主，就是輸不起的延長賽。

李彥秀強調，她對於國會的問政以及地方的服務都深具信心，每一天都在基層與民眾一起呼吸，守護港湖鄉親，相信也尊重港湖選民睿智的決定。

陳玉珍則指出，民進黨開始啟動大罷免，李彥秀只是開端，國民黨希望能停止惡霸情形，但若綠營真將李彥秀列入罷免名單，藍營也會提吳思瑤，雖然不希望啟動，但如果對手不願停手，國民黨陣營有對策，絕不會坐以待斃。

