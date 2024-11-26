郭哲敏3度交保「最高1億元」高院仍打回票　27日再開庭

▲北市88會館負責人郭哲敏（中）第3度交保提高到1億元，僅1周就被高院撤銷發回新北地院更裁。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「洗錢大亨」的北市88會館負責人郭哲敏，因涉犯賭博、洗錢等罪嫌由新北地院審理中，合議庭期間3度准許原本在押的郭男與共犯張旭昇交保，金額逐步提高到各1億元與1千萬元，但經新北檢提起抗告，高院今（26日）第3度發回更裁，新北院訂於明天下午2點30分重新開庭調查是否續行羈押禁見。

郭哲敏涉犯本案後，2022年10月在檢警收網前逃亡出境，被通緝約10個月，去年（2023年）8月在泰國曼谷被當地官方拘提，同月10日交給我方押解返台歸案，被檢方聲押禁見獲准，去年11月起訴後繼續羈押禁見。

▲郭哲敏（中）在新北地院一審審理期間，3度被合議庭准許交保但都被高院撤銷 。（圖／記者黃哲民攝）

新北院合議庭審理至今年（2024年）4月23日首度鬆綁，認為若能提出一定數額保證金擔保、應能產生相當心理約束力防逃，據此裁定郭哲敏交保5000萬元，限制住居並限制出境、出海，且須接受電子腳環科技設備監控，張旭昇交保30萬元。

新北檢提起抗告主張當時證人尚未詰問完畢，交保難防勾串滅證之虞，且郭、張2人均被通緝到案，在國外都擁有事業與資產、財力雄厚，仍有逃亡之虞，建請若仍准交保，應將郭哲敏保證金提高到2億元以上、張旭昇提高到700萬元以上，並均附加電子腳環科技設備監控防逃。

▲郭哲敏同案被告張旭昇。（圖／記者黃哲民攝）

高院發回新北院更裁後，合議庭讓步裁定郭、張2人續行羈押禁見。經密集審理、完成所有證人詰問程序，合議庭本月（11月）8日第2度准許交保，金額為郭哲敏5000萬元、張旭昇500萬元，均限制住居與限制出境、出海8月，須接受電子腳環科技設備監控8月。

郭哲敏的女友、前女模錢帥君在合議庭第2度准許交保前，曾PO文質疑法院羈押標準、感慨小孩不能跟父親團聚過中秋，首度公開與郭的交往狀況，並在合議庭准許交保後，趕往新北院迎接郭回家。

新北檢再度抗告，高院認為新北院合議庭准許交保的裁定，對於如何防逃或串證的理由不完備，第2度發回更裁。

新北院隨即於本月18日裁定提高郭哲敏交保金至1億元、張旭昇改交保1千萬元，均限制出境、出海，須接受電子腳環及居家讀取器科技設備監控8月，及限制住居，每天上午10點至12點之間，須在指定門牌號碼前，持用個案手機拍攝自己面部照片同步傳送至科技設備監控中心，定期向新北院報到，並禁止直接或間接相互接觸。

▲郭哲敏的女友錢帥君（右）在合議庭准許郭哲敏交保1億元後，僅約73分鐘就和親友帶著裝箱的5000萬元現身辦保。（圖／記者陳以昇攝）

當天錢帥君和親友在合議庭諭知裁定結果後，僅約73分鐘就帶著5000萬元現身辦保，張旭昇須加保的500萬元也一併到位。新北檢昨（25日）第3度抗告理由之一，除主張郭、張2人財力雄厚，並指郭的電子腳環在交保期間告警接近機場區域近千次，還常顯示低電量或沒訊號。

高院今認為郭、張2人先前均有逃亡事實，在國外都有相當資力與生活條件，「再次逃亡可能性甚高」，新北院合議庭准許交保附加條件能否防逃，並非無疑，也沒說明如何防止郭、張2人串證，第3度發回更裁。

據悉，本案表定下月（12月）5日進行辯論程序，新北院合議庭明下午2點30分重新開庭調查是否續行羈押郭、張2人，結果備受關注，若仍准許交保，郭哲敏的保證金很可能會提高到檢方當初主張的2億元以上。

郭哲敏本案被控從2018年起，涉以AWESOME集團名義在台設立睿世等多家公司，以「包網平臺」整合自行開發或其他業者的線上博奕遊戲，供賭客簽賭，並開放境外各賭博業者進駐平臺，藉此從賭資抽成牟利。

郭男另被控藉由張旭昇等親信，透過地下匯兌洗錢約台幣217億元，郭男從中獲利約1.2億元，涉犯《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌。