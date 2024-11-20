奶茶大亨開價「玩5年給1億」遭拒　控小模感情詐騙結果出爐

記者劉昌松／台北報導

已婚的旅美台商施宗明指控陳姓小模利用感情弱點，騙他掏錢讓陳女買BMW、保時捷，還辦附卡讓陳女刷到爆，結果陳女拒當小三也不願發生性行為，涉嫌詐騙1億1674萬元，但檢察官勘驗2人對話紀錄，施宗明為追求陳女而餽贈禮物金錢，還希望陳女簽約「五年和平相處玩，我給你1億台幣」，台北地檢署以陳女沒有犯意等理由，處分不起訴。

▲奶茶大亨施宗明曾親自到北檢出庭，控告陳姓小模感情詐騙。（資料照／記者劉昌松攝）

施宗明(俞宗明)在美國創辦Lollicup及Kara公司，從一般奶茶連鎖店打造成美國知名的食物容器、餐具零售商，號稱是擁有百億身家的「波霸奶茶杯大亨」，2022年12月間， 施宗明要找產品展示代言人，透過友人介紹認識兼職外拍的陳姓模特兒，沒想到2人的商務合作關係很快就開始變質。

施宗明指控，陳女明知他是有婦之夫，卻利用他的感情弱點，要求他負責任，不要讓陳女當小三等理由，害他感到愧疚，一再借錢給陳女買奢侈品、車子、房子，但是陳女「拒絕發生親密關係」，最後陳女在生日當天說要分手，施宗明計算，從2023年7月開始到10月中旬，遭陳女詐騙共1億1674萬9843元，其中有部分贓款流向陳女的哥哥。

陳女則反駁，施宗明為了追求才會給錢、給信用卡讓她刷，她曾經表示過拒絕，是施宗明不肯放棄，後來媒體報導她是愛情騙子，她才會受訪澄清是施宗明隱瞞已婚身分，還趁她喝醉時性侵，陳女否認利用感情詐騙財物，並表示2023年10月間決定要斷絕聯絡後，施宗明還想再送禮，被她拒絕了。

檢察官調查發現，施宗明在LINE裡稱呼陳女「親愛的」，還說「想親親你」，「需要我的話你跟我講一聲我馬上飛過去看你」，「對你的朋友大方一點算我的」，「我不要一個沒有性生活的感情」，多次噓寒問暖及甜言蜜語，和男女曖昧或交往期間的對話一樣，無從認定陳女假借交往的名義詐欺取財。

此外，施宗明不否認曾在與陳女同遊澳門實發生性關係，且曾傳訊給陳女，「我只能說再次跟妳說對不起，那澳門是我錯了」，甚至寫明了「我可以給你一個籤，一個合同，五年合同…五年我們都可以和平相處玩，我給你1億台幣」。檢察官認為，陳女說曾遭性侵等情節並非憑空虛捏，也無證據證明陳女的哥哥知道陳女的匯款是犯罪所得，以陳女和哥哥被控詐欺、侵占、誹謗、贓物等罪嫌不足等理由，處分不起訴。施明宗另外向陳女提告求償的官司，正由台北地院審理中。