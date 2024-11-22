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詐團大陸行騙在台刷銀聯卡銷贓...5嫌收押　赫見「黃金大亨」共犯

▲▼新北地方檢察署外觀。新北地檢署外觀。新北檢外觀。新北地檢署偵查大樓。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

日前才被起訴涉嫌刷卡買黃金助洗錢的男子李俊安，又被查獲勾結詐團假冒中國公安、坑騙對岸民眾把錢匯入「代管帳戶」後，由李男糾眾在台灣持對岸核發的銀聯卡狂買黃金、3C產品上網變賣、藉此洗錢，初估對岸70多位受害人共被騙台幣逾2億元，新北地檢署日前拘提李男到案，訊後聲押禁見獲准。

本案由新北地檢署打擊民生犯罪專組主任檢察官劉文瀚，指揮調查局北部地區機動工作站、警政署刑事警察局與新北市三重警分局成立專案小組偵辦，今年（2024年）7月到9月共3度搜索約談，聲押禁見擔任集團「刷手」的黃姓男子等4嫌獲准。

專案小組事先透過兩岸共同打擊犯罪管道，取得中國公安提供70多位受害人被騙的資料，查出這個銀聯卡詐欺集團從去年（2023年）起，由機房人員冒充公安、檢察官等執法人員，隨機打電話給中國當地受害人，謊稱因涉及詐欺、洗錢等犯罪，須將存款匯入指定的「代管帳戶」配合偵辦。

待被害人上當、匯款入帳後，在台灣的「刷手」立刻持對應收贓帳戶申辦的銀聯卡狂買值錢商品，起初2023年間專買黃金，今年改以手機、平板電腦等易銷贓的3C產品為主，由「代管帳戶」內的贓款付帳，再把商品上網轉賣變現，藉此洗錢，70多位對岸受害人共被騙走台幣2億餘元。

▲▼八八會館案外案，睿森銀樓負責人涂誠文在檢警搜索前聞風逃亡。（圖／翻攝涂誠文臉書）

▲睿森銀樓負責人涂誠文，被視為北市88會館負責人郭哲敏所涉博弈洗錢案要角，因逃亡被通緝至今。（圖／翻攝涂誠文臉書）

檢方追查發現，扮演「刷手頭」的李俊安，在本案涉嫌招募多人參與，速度快到對岸受害人匯款入帳僅約10分鐘，就被在台刷手刷銀聯卡購物變相提領一空，且綽號「阿Ben」的李男2022年間，涉與北市睿森銀樓負責人「黃金大亨」涂誠文共謀，坑騙陸商台幣約1900萬元、在睿森銀樓刷銀聯卡買黃金洗錢，日前剛被台北地檢署起訴涉犯詐欺取財等罪嫌，涂男逃亡被通緝。

李俊安前案落網後，短暫銷聲匿跡，去年重出江湖，專案小組鎖定李男行蹤，前天（20日）同步搜索新北市林口區、台北市內湖區共4處地點，查扣手機、帳冊等物，並帶回李男等人，訊後以李男涉犯加重詐欺取財、洗錢等罪嫌，有勾串滅證與反覆實施同一犯罪之虞，向新北地院聲押禁見獲准，林姓共犯交保10萬元。

新北檢表示，銀聯卡近年來已成兩岸人民普遍使用的支付工具，可跨境提款或刷卡消費的特性，淪為不法集團洗錢工具、藉此將犯罪所得洗回台灣，新北檢呼籲相關機關應重視並精進管理，減少銀聯卡被用於犯罪情形。

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