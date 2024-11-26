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快訊／郭哲敏挫咧等！錢帥君捧1億帶他回家　高院撤銷交保裁定

▲郭哲敏稍早離開地院。（圖／記者陳以昇攝）

▲郭哲敏涉洗錢案，交保裁定又遭高院撤銷。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者吳銘峯、陳以昇／新北報導

台北市88會館負責人郭哲敏涉及洗錢、組織犯罪等相關案件，集團洗錢金額約台幣217億元，新北地院18日更裁，將原本的5千萬交保金提高至1億元，而法院諭知結果的73分鐘後，錢帥君火速帶著5千萬現金現身辦保。新北檢25日提出抗告，高等法院今（26日）撤銷原裁定，發回新北地院更裁。

郭哲敏因經營地下博弈網站「包網平臺」，以及地下匯兌洗錢，遭檢方偵辦，但他2022年11月在檢方發動搜索約談前便逃往海外，最後於2023年8月間遭押解歸案、羈押禁見，同年11月被起訴涉犯賭博、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌。

▲▼快訊／郭哲敏1億元交保，名模女友錢帥君也火速在73分鐘內籌到錢，兩人前後由律師及2名外國保鑣陪同走出新北地院，上車離開。（圖／記者陳以昇攝）

新北地院2024年11月8日裁准，郭哲敏以5千萬元金額交保，並進行科技監控，當晚錢帥君就拎著兩個一共裝有5千萬元現金的皮箱，完成交保手續。檢方不服再提抗告，高院15日撤銷交保裁定，發回新北地院更裁。

新北地院18日下午裁定，保釋金提高至1億元，同案另一名被告張旭昇則由500萬元提高至1千萬元交保，並持續8個月每天自拍回傳科控中心，若晚間10時前籌不到交保金將還押看守所。

法院諭知結果的73分鐘後，錢帥君火速籌出5千萬元現金，裝入兩只行李箱中前往法院辦保，郭哲敏步出地院時，向媒體喊話「請各位媒體對我、對這個案件的調查，平衡的報導，謝謝大家。」

而新北地檢署昨（25日）再度對郭哲敏的交保裁定提出抗告，理由是郭哲敏先前在交保期間電子腳鐐示警近千次，他曾逃海外、在各國有銀行帳戶，財力雄厚，交保後無法防止郭哲敏及張旭昇逃亡，因此提出抗告。

今（26日）高等法院認為，被告郭哲敏、張旭昇2人先前均有逃亡事實，在國外亦有相當資力與生活條件，再次逃亡可能性甚高，原審裁定所命之替代處分是否足以擔保 其等絕無逃亡可能，並非無疑；又被告2人以及與其他同案被告之間，是否無串證可能，原裁定未妥適說明，亦有不當。本件檢察官 提起抗告為有理由，故將原裁定撤銷，並發回臺灣新北地方法院更為裁定。

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