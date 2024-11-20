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愛夢家健身淪洗錢工具！負責人勾結詐團　收贓1.1億羈押禁見

▲▼新北地檢署外觀。新北檢外觀。新北地方檢察署外觀（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地檢署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

愛夢家健身公司李姓負責人涉勾結詐團，擔任負責洗錢的「水房」幹部，並以自家公司帳戶充當最後一層收款關卡，再提領現金製造斷點，新北地檢署昨（19日）指揮刑事警察局搜索約談，查出至少20位受害人損失共1.1億餘元，匯入李男公司帳戶被洗錢逾3700萬元，訊後聲押禁見李男與複姓張簡的車手頭獲准，李妻胡女交保3萬元。

檢警接獲被害人報案，指稱詐團透過社群軟體亂槍打鳥，標榜有管道投資具有增值潛力的未上市櫃股票、預期獲利可觀，被害人上當後，聽從指示持續匯款數十萬元到上千萬元，要求獲利了結卻被敷衍、最後更斷絕聯繫，血本無歸。而詐團吹噓的多檔未上市櫃股票，全都名不見經傳，有些可能根本不存在。

刑事警察局報請新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官吳姿穎指揮偵辦，查出贓款經層層轉帳，最後匯入址設高雄市鳳山區的愛夢家健身事業股份有限公司帳戶，再以臨櫃提領阻斷追查後續金流。

檢警昨南下高雄，同步搜索愛夢家公司負責人李男住處、公司營業據點共7處，扣得電腦、手機與存摺等物，並拘提李男、李妻與張簡姓男子到案，查出李男從今年（2024年）3月起，涉勾結詐團擔任「水房」幹部，愛夢家公司雖非詐騙的幌子，但公司帳戶遭李男挪用收取贓款。

愛夢家公司成立至今約10年，李男和詐團看準銀行對這類持續營運的正常公司，防制洗錢措施較不嚴謹，易以營運需求掩飾臨櫃提領大額現金的犯行、避免銀行起疑，李男透過妻子胡女等人臨櫃提款，曾單筆領出300多萬元、沒被銀行查問。

檢警查出至少20位受害人遭詐共1億1100萬餘元，匯入愛夢家公司帳戶後，被領走3700萬餘元洗錢，檢方訊後以李男與張簡姓男子涉犯加重詐欺取財、洗錢、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串滅證之虞，向新北地院聲押禁見獲准，胡女獲法院諭知交保3萬元，後續將追查受害人數與犯罪所得，以及詐團其餘共犯。

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