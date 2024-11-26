台南早餐店紅茶網友驚見蠟筆及夾子事件　衛生局：稽查屬實限期改善

▲台南市衛生局派員前往該業者食品作業場所稽查屬實，且店內有諸多違失，要求期改善否則開罰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一名網友投訴他日前在台南市某連鎖早餐店買了一杯紅茶享用，不料他喝到最底的時候才發現，紅茶中竟泡著一支蠟筆與夾子，讓他崩潰說「真的快要瘋掉，要吐了」，台南市衛生局26日公布稽查結果屬實，且有諸多違失，要求期改善否則開罰。

台南市衛生局針對民眾11月22日於社群媒體反映知名連鎖早餐店紅茶內驚見蠟筆及夾子事件，因11月22日業者未營業，衞生局11月23日上午9時派員前往該業者食品作業場所稽查，經查係工作人員製作飲品過程，未注意吸附在封膜機上方之「蠟筆及含磁鐵夾子」已位移，導致封膜過程機器將「蠟筆及含磁鐵夾子」打落直接掉入飲料內，現場稽查業者已將「蠟筆及含磁鐵夾子」放置遠離封膜機位置。

惟現場查核其食品作業場所，有多項不符合食品良好衛生規範準則之規定，如無法提具食品從業人員健康檢查報告、食品從業人員配戴飾品(如手鍊、手錶等）及未配戴帽子、作業區發現員工水杯(壺)、冷（凍）藏冰箱無溫度記錄等缺失，已責令業者限期改正，倘屆期複查未改善，依法可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局提醒業者，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。違反「食品良好衛生規範準則」規定，經命其限期改正，屆期不改正者，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

衛生局局長李翠鳳強調，餐飲業者應落實自主管理，經常檢視食品製作過程，是否已採取有效防止金屬或其他雜物混入食品措施，以確保所供應食品之衛生安全，民眾若有任何食品安全衛生問題，歡迎撥打消費者服務專線電話：0800-285000，將有專人為您服務。

▲早餐店紅茶驚見蠟筆、夾子，苦主崩潰「喝到快底了」。（圖／翻攝自Threads）

原PO在Threads貼出的照片可以看見，一杯大杯的早餐店紅茶被他喝到幾乎剩下十分之一，一支蠟筆與夾子靜靜地泡在飲料底部，蠟筆還因為飲料搖晃的緣故，在杯壁上畫出了不規則的線條。

原PO崩潰說，真的要瘋掉了，每天都喝的紅茶竟然出現蠟筆，還外加一隻夾子，據了解，遭投訴的店家網路留言道歉，表示「抱歉這次讓您有不愉快的體驗，顧客食安健康一直是我們最重視的事，我們已立即展開調查，經查證是員工製餐流程不當以致疏忽造成，為表示歉意，我們會與您直接聯繫，了解更多細節並提供適當補償」。