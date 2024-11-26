有機大縣重食安！花蓮衛生局獲國家級「食品檢驗雙認證」  

▲花蓮衛生局檢驗科通過衛福部食品藥物管理署「食品及禽畜殘留農藥檢驗」國家級食品檢驗雙認證。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣食品業者或消費者對食品自主管理檢測需求日益增加，花蓮縣衛生局檢驗科通過衛生福利部食品藥物管理署「食品及禽畜殘留農藥檢驗」國家級食品檢驗雙認證，針對常見的411種食品農藥及129種禽畜農藥成分進行精密檢驗，確保市售蔬果或禽畜產品中殘留量符合國家衛生標準。

▲可針對常見的411種食品農藥及129種禽畜農藥成分進行精密檢驗。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，花蓮縣是台灣重要的農業產區，農產品種類繁多，鄉親日常食用的蔬菜、水果等農產品安全性至關重要。衛生局獲得殘留農藥檢驗認證，保障農產品安全方面達符合國家級檢測能力，讓消費者能夠更加安心選購本地生產的農產品。各類食品檢測項目，包括「殘留農藥」、「食品添加物」及「食品微生物」等。業者如有自檢產品之需要，可多利用衛生局團隊提供專業檢測服務，相關「檢驗項目」、「收費辦法」及「申請方式」等資訊，請撥花蓮縣衛生局檢驗科03-8226955洽詢。



朱家祥指出，食品安全是全民共同努力的責任，呼籲鄉親在選購市售產品時優先考慮檢驗合格的產品，同時支持本地優質農產品。衛生局檢驗科具備精密設備和專業檢測技術，持續透過定期抽驗市售產品和食品安全宣導，確保消費者能夠享受更健康、更安全的飲食環境。

▲花蓮衛生局持續為鄉親飲食健康提供更強有力的保障。



花蓮縣衛生局提供便民在地食品檢測服務，在農產品檢驗方面達到一流的技術水準。「殘留農藥檢驗認證」不僅強化花東兩縣市售農產品的安全監控能力，還進一步守護縣民食用蔬果及相關食品符合國家安全標準，為鄉親飲食健康提供更強有力的保障。

相關檢驗資訊，請至花蓮縣衛生局網頁（https://www.hlshb.gov.tw/ ）。