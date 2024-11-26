　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

有機大縣重食安！花蓮衛生局獲國家級「食品檢驗雙認證」  

▲花蓮衛生局檢驗科通過衛福部食品藥物管理署「食品及禽畜殘留農藥檢驗」國家級食品檢驗雙認證。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮衛生局檢驗科通過衛福部食品藥物管理署「食品及禽畜殘留農藥檢驗」國家級食品檢驗雙認證。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣食品業者或消費者對食品自主管理檢測需求日益增加，花蓮縣衛生局檢驗科通過衛生福利部食品藥物管理署「食品及禽畜殘留農藥檢驗」國家級食品檢驗雙認證，針對常見的411種食品農藥及129種禽畜農藥成分進行精密檢驗，確保市售蔬果或禽畜產品中殘留量符合國家衛生標準。

▲花蓮衛生局檢驗科通過衛福部食品藥物管理署「食品及禽畜殘留農藥檢驗」國家級食品檢驗雙認證。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

可針對常見的411種食品農藥及129種禽畜農藥成分進行精密檢驗。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，花蓮縣是台灣重要的農業產區，農產品種類繁多，鄉親日常食用的蔬菜、水果等農產品安全性至關重要。衛生局獲得殘留農藥檢驗認證，保障農產品安全方面達符合國家級檢測能力，讓消費者能夠更加安心選購本地生產的農產品。各類食品檢測項目，包括「殘留農藥」、「食品添加物」及「食品微生物」等。業者如有自檢產品之需要，可多利用衛生局團隊提供專業檢測服務，相關「檢驗項目」、「收費辦法」及「申請方式」等資訊，請撥花蓮縣衛生局檢驗科03-8226955洽詢。
 
朱家祥指出，食品安全是全民共同努力的責任，呼籲鄉親在選購市售產品時優先考慮檢驗合格的產品，同時支持本地優質農產品。衛生局檢驗科具備精密設備和專業檢測技術，持續透過定期抽驗市售產品和食品安全宣導，確保消費者能夠享受更健康、更安全的飲食環境。

▲花蓮衛生局檢驗科通過衛福部食品藥物管理署「食品及禽畜殘留農藥檢驗」國家級食品檢驗雙認證。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮衛生局持續為鄉親飲食健康提供更強有力的保障。
 
花蓮縣衛生局提供便民在地食品檢測服務，在農產品檢驗方面達到一流的技術水準。「殘留農藥檢驗認證」不僅強化花東兩縣市售農產品的安全監控能力，還進一步守護縣民食用蔬果及相關食品符合國家安全標準，為鄉親飲食健康提供更強有力的保障。

相關檢驗資訊，請至花蓮縣衛生局網頁（https://www.hlshb.gov.tw/ ）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
吉力吉撈遊行突大吼「給林昱珉檳榔」！本人愣2秒緊急回應
古林睿煬加盟日本火腿身價飆升3.2倍！3年合約總值破5千萬
「富邦IU」參加英雄遊行哭了
李奧納多爆秘婚！　情定「26歲辣模女友」
直擊「英雄見面會」現場！頭香一早8點到　球迷請半天假從苗栗奔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南早餐店紅茶網友驚見蠟筆及夾子事件　衛生局：稽查屬實限期改善

南投山谷迴響音樂節將登場　爽文武術班feat.俄羅斯辣妹DJ代言

有機大縣重食安！花蓮衛生局獲國家級「食品檢驗雙認證」  

桃園航空城優先產專區H基地開工　張善政：盼成台灣產業區新標竿

陳亭妃提醒詐騙新手法　吸引LINE投票盜用LINE帳號

南投星空季壓軸場次　11／30清境農場登場

台南市安衛家族獲獎連連　黃偉哲親頒獎牌表揚

台東落實公私托嬰中心訪視輔導　率全台之先全面安裝監視雲

卑南鄉衛生所榮獲最高榮譽標竿標章　台東衛生局長頒紅榜恭賀

員警熱誠服務外籍旅客　指路展現國際友善

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

台灣棒球英雄光榮歸國！　桃園機場「水門禮」迎接

【重溫精彩好球】 #林家正 全壘打震撼全場！

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

#郭俊麟 賽後嗑燒肉開直播破萬人看 #陳冠宇 吃幾碗飯成焦點

台南早餐店紅茶網友驚見蠟筆及夾子事件　衛生局：稽查屬實限期改善

南投山谷迴響音樂節將登場　爽文武術班feat.俄羅斯辣妹DJ代言

有機大縣重食安！花蓮衛生局獲國家級「食品檢驗雙認證」  

桃園航空城優先產專區H基地開工　張善政：盼成台灣產業區新標竿

陳亭妃提醒詐騙新手法　吸引LINE投票盜用LINE帳號

南投星空季壓軸場次　11／30清境農場登場

台南市安衛家族獲獎連連　黃偉哲親頒獎牌表揚

台東落實公私托嬰中心訪視輔導　率全台之先全面安裝監視雲

卑南鄉衛生所榮獲最高榮譽標竿標章　台東衛生局長頒紅榜恭賀

員警熱誠服務外籍旅客　指路展現國際友善

台南早餐店紅茶網友驚見蠟筆及夾子事件　衛生局：稽查屬實限期改善

睪丸癌不會痛！15～35歲男小心　自摸「5種蛋蛋觸感」是異常

孫生「想幫媽組女團出歌」！　PO文求解：有推薦的人選嗎？

長榮交響樂團禮聘世界級指揮家梵志登　擔任駐團藝術家

南投山谷迴響音樂節將登場　爽文武術班feat.俄羅斯辣妹DJ代言

長榮海運攜手PSA投資新加坡貨櫃碼頭　今年底開始營運

女星出道21年...竟「狠推多部八點檔戲劇邀約」　拒演原因曝光

吉力吉撈遊行突大吼「給林昱珉檳榔」！林昱珉愣2秒緊急回應

味全龍英雄重返大巨蛋　「資深龍迷」蔣萬安送400萬獎金、親子館VIP卡

Energy新加坡開唱驚爆「預算不足」!　紅毯只有1公尺...畫面曝光

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

地方熱門新聞

養成「衛生紙丟馬桶」好習慣　如廁環境好舒適

即／高雄新興苓雅停電！422戶摸黑洗澡

電風扇運轉不順或異音請拔除電源檢修汰換免引火災

賀中華隊奪世界冠軍　福容桃園推超狂優惠

中國海警船再擾金門海域　海巡署強勢驅離

空大空專桃園校友協會成立　廖建智任理事長

日月潭畔新飯店推藝術家數位版畫聯展

車速超過60公里恐吊扣牌照！竹縣擬開第一槍

新北去年開罰5668件　推補助菸蒂桶計畫

南消二大隊官田分隊消防救災機器人正式上線

陳亭妃提醒詐騙新手法吸引LINE投票盜用帳號

全職媽力線上進修拼創業自主訓練再領2萬元補助

中華隊奪冠！台中大廠全公司加發3000

男子遛狗受困沙洲　警消救援幸無大礙

更多熱門

相關新聞

卑南鄉衛生所榮獲最高榮譽標竿標章

卑南鄉衛生所榮獲最高榮譽標竿標章

台東縣卑南鄉衛生所參加衛生福利部國民健康署「113年高齡友善健康促進服務認證」評比，榮獲最高榮譽標竿標章全國第一名，26日台東縣衛生局孫國平局長與縣議員楊招信、卑南鄉民代表會主席吳昇和等人，特到衛生所張貼紅榜恭賀，並肯定與讚賞表揚衛生所同仁辛勞。

居服員泡鹼水洗蔬果　高雄中風婦誤飲「食道燒壞」

居服員泡鹼水洗蔬果　高雄中風婦誤飲「食道燒壞」

無良進口商曝！5.7噸蘇丹紅薑黃粉賣8縣市

無良進口商曝！5.7噸蘇丹紅薑黃粉賣8縣市

基隆男打2種疫苗亡　衛生局：待司法解剖釐清

基隆男打2種疫苗亡　衛生局：待司法解剖釐清

3旅客吃台鐵便當上吐下瀉！台東衛生局查無污染源　明恢復供餐

3旅客吃台鐵便當上吐下瀉！台東衛生局查無污染源　明恢復供餐

關鍵字：

有機大縣食安衛生局國家級食品檢驗雙認證

讀者迴響

熱門新聞

台灣封王！牛肉湯老闆酸「不知在高興什麼」：贏得了WBC日本隊再說

中華隊接機災難　陳傑憲護妻兒動怒

即／中華隊淪配角！采盟搶C位「董座鞠躬道歉」畫面曝光

PEETA葛格前妻出事

亂問林昱珉炎上　記者道歉了：萬分抱歉

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動

傳賴清德想「500紙鈔」改印台灣隊　中央銀行回應了

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本轉播

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

快訊／蹭中華隊C位合照　「采盟免稅店」遭灌爆關臉書

免稅店搶蹭C位合照中華隊　遭灌爆改名「黃巾之亂」

更多

最夯影音

更多

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面