巴黎奧運就在蹭！采盟再被挖「攔截選手」黑歷史：消費球員慣犯

記者閔文昱／綜合報導

中華隊12強奪冠後，25日晚間凱旋歸國，吸引許多球迷接機，然而采盟免稅店幹部們卻亂入大合照，甚至搶走C位，將選手們晾在一旁，引發網友罵爆。對此，有網友發現，這並非采盟免稅店首次蹭運動員的事件，早在巴黎奧運時，采盟集團已多次「攔截」中華隊選手拍照，讓人看了相當傻眼。

采盟臉書發布的聲明表示，對昨日於桃園機場迎接中華隊時所發生的疏失「深表歉意！」強調會「深切反省」，並向所有關注此事的社會大眾致上最誠摯的歉意，並指出「我們將以更謹慎的態度服務社會」、「感謝各界的包容與指正，這將是我們成長的契機」，值得一提的是原本聲明中有提到「我們將主動和棒協來聯繫，表達歉意」，在這裡卻完全沒提到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲免稅店「黃衣大軍」擠C位拍照。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲直播）

為此，有鄉民也在PTT上以「采盟集團是蹭球員消費球員的慣犯」為題發文指出，采盟免稅店利用機場地理之便，無視他們並非P12及中華隊的贊助商，不僅在日前中華隊前往東京參加比賽時，就已經攔截球員、教練合照，甚至早在今年7月巴黎奧運開打時，采盟就曾PO出與中華隊選手合照畫面，並寫到「采盟與你一起，為勇敢的選手們喝采！」

▲采盟過去就曾多次PO出與運動員合照。（圖／翻攝自采盟IG，下同）

貼文曝光，不少網友紛紛痛批，「黃巾賊之亂，這家以後列為名單」、「幫高調，抵制就對了」、「球迷還守規矩許多」、「不只是棒球，上次奧運選手每次回國，每次必這樣搞」、「好喔 這家下次出國直接pass」、「桃機就這樣放任喔」、「桃機公司不出來處罰一下這些人真的說不過去」。

交通部長陳世凱稍早出席公開活動受訪表示，采盟這個動作不當，國家運動員不是拿來打廣告用，他已要求桃機公司檢討，「對於昨晚發生的事情，要求立刻檢討，未來運動員進出國門時，不應該被某些公司作為宣傳道具或工具，不當也不妥。」