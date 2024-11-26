直擊台灣隊冠軍遊行！萬人湧英雄谷揮國旗　勝利紙花滿天飛

記者許敏溶／台北報導

台灣在2024世界12強棒球賽奪得成人棒球有史以來首座冠軍。為此，總統府與文化總會26日下午3時20分舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，現場湧入上萬群眾，夾道歡迎凱旋歸國的台灣英雄，萬人齊唱應援歌《台灣尚勇》，搭配滿天紛飛的勝利金色紙花，氣氛嗨翻。

▲12強中華隊奪金返台，林家正、陳傑憲出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）



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▲12強中華隊奪金返台，江國豪、張奕出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）



▲▼台灣棒球英雄遊行。（圖／翻攝中華文化總會直播）



「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行自凱道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路所設立的「英雄谷」，現場將會施放勝利紙花向台灣英雄致敬。接著，車隊會左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，最後抵達總統府。

▲▼台灣棒球英雄遊行。（圖／翻攝中華文化總會直播）



文化總會表示，沿線將設置8座帳篷，發放本次遊行專屬的「TEAM TAIWAN」小旗幟與小國旗，數量有限，歡迎民眾到場索取。旗幟發放點分別為公園路上台北賓館側、公園襄陽路口、襄陽館前路口、館前路上好樂迪與UNIQLO門市前、忠孝西路一段上洪瑞珍門市前、重慶南路一段上華南銀行與台灣企銀前。

▲▼「棒球英雄、台灣尚勇」大遊行今天下午登場，超過萬人擠爆館前路的「英雄谷」。（圖／記者許敏溶攝）

文總補充指出，在重慶南路一段上華南銀行前，將設置「棒球英雄應援站」，由雷昇傳藝團敲響勝利戰鼓，迎接英雄車隊；重慶南路一段上臺灣企銀前，則設有「台灣尚勇應援站」，由職棒六隊啦啦隊員帶來此次世界12強棒球賽靈魂應援曲〈台灣尚勇〉，將與現場民眾在街頭大合唱；歡迎球迷前往這兩個應援站，用最澎湃的歡呼聲，讓TEAM TAIWAN感受到台灣民眾的熱情。

▲12強中華隊奪金返台大遊行，球迷擠滿英雄谷迎接。（圖／記者林敬旻攝）



至於賴清德、蕭美琴接見規劃方面，待遊行車隊結束抵達總統府後，台灣英雄們將魚貫通過由三軍儀隊搭建的劍門，並由賴清德與蕭美琴迎接。在儀節安排上，將由賴清德、蕭美琴、中職會長蔡其昌分別致詞，而球員代表則是由台灣隊長陳傑憲發表談話。

▲12強中華隊奪金返台，朱育賢出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強中華隊奪金返台，曾頌恩出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）