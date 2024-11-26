賴清德點名陳傑憲喊：在總統府見你們真難　要統一獅餅總好好表現

▲總統賴清德感謝台灣英雄。（圖／翻攝直播）



記者陶本和／台北報導

台灣在本屆世界12強棒球賽中一路過關斬將奪得金牌，創下台灣棒隊的歷史新頁。身為著名的統一獅大球迷的總統賴清德26日在總統府接見台灣代表隊時，特別點名陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱志呈，直呼「要在總統府見你們實在是不簡單」，引起哄堂大笑，他笑說，「希望餅總明年可以帶著統一獅隊好好表現，我後年在總統府迎接你們」。

賴清德致詞時說，特別要表達，今天是非常高興的日子，在我們當中也有人雙喜臨門，第一位是一壘手我們的「酒窩大砲」朱育賢和 「小黑」邱智呈的生日，明天是曾豪駒總教練的生日。他說，現在有成千上萬的朋友在看直播，也就是我們大家都感謝你們，也祝福你們生日快樂，未來繼續為國爭光。

賴清德表示，剛剛有問朱育賢，手受傷好了沒有，他說不礙事，也特別請教他，最後一顆球是怎麼接到的，天佑台灣，再加上他帶傷上陣，表現非常傑出，在這裡也對朱育賢表達感謝。

賴清德還特別點名陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱志呈，並說「要在總統府見你們實在是不簡單，你們都知道我在講什麼」。語畢馬上引起哄堂大笑。賴清德說，陳傑憲跟他說雖然沒有拿到全國冠軍，但是拿到世界冠軍，「我希望餅總明年可以帶著統一獅隊好好表現，我後年在總統府迎接你們，好不好，好啦齁」。

賴清德接著說，那今年總冠軍是兄弟，他會在明年在總統府歡迎兄弟來到總統府，要特別感謝吳俊偉、黃恩賜、曾頌恩、岳東華，「兄弟真的是兄弟，非常強，攻守俱佳」。他說，也感謝吉力吉撈・鞏冠、李凱威、張政禹、林凱威、陳冠偉，吉力吉撈用石破天驚的紅不讓，讓世界介紹來自屏東瑪家鄉的排灣勇士，我們兩個凱威都非常精彩，一個是終結者，一個是二壘手，攻守俱佳，也謝謝政禹，三壘手守得非常好，打擊也非常好，你們屏東縣的縣長一直跟我說你就住在他家隔壁，一直炫耀。

賴清德說，感謝黃子鵬、莊昕諺、陳晨威、林立、朱育賢，這些都是樂天桃猿的好手，表現非常亮眼。他說，子鵬和昕諺的投球非常精采，側投、變化球，非常精彩，「也謝謝陳晨威的全壘打，也再一次謝謝育賢，把這個球攔住了造成雙殺，謝謝」。

另外，賴清德也特別感謝旅外回來的林昱珉和林家正。他說，「一個投手、一個捕手，昱珉不知道你還記不記得，十年前你打U12的時候我當台南市長有歡迎過你，替你加油，我待會會送你照片。另外我希望你能夠像王建民一樣，在美國大聯盟站穩腳步，有一點不要跟他學習，不要受傷」。