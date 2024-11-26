蕭美琴見台灣英雄自爆　「想把自己塞進辜仲諒行李箱衝去日本」

▲副總統蕭美琴感謝台灣英雄。（圖／翻攝直播）



記者陶本和／台北報導

台灣在本屆世界12強棒球賽中一路過關斬將奪得金牌，創下台灣棒隊的歷史新頁。台灣代表隊26日進到總統府會見總統賴清德、副總統蕭美琴；蕭美琴致詞時表示，她也很想衝去日本現場，感受大家成功的滋味，並透露她還開玩笑地說想要辜仲諒會長，把她裝進行李箱帶去日本。

蕭美琴致詞時表示，恭喜大家，感謝大家為台灣打了這麼精彩的好球，感謝創造歷史跟奇蹟。她說，當然知道今天全台灣都只想看代表團，不想聽她講話，但她跟賴清德是總統府的主人，要表達歡迎跟感謝。

蕭美琴表示，事實上她也是2300萬球迷之一，自己也很想衝去日本現場，感受大家成功的滋味，為大家吶喊跟加油，一個多禮拜以前，在金融界的活動碰到辜仲諒會長，還特別問說，可不可以把她裝在行李箱帶去日本，當然是開玩笑，還被辜仲諒一口拒絕。她說，自己20多年前跟很多球迷一樣，去日本看亞錦賽，當年明星球員就是今天的冠軍教練團，他們都在這裡。

蕭美琴表示，她知道這一刻等很久了，這告訴我們，沒有團隊就沒有明星，每一位從總教練到球員，防護員到營養師，啦啦隊跟情搜員，每一位都是身經百戰，沒有團隊就沒有英雄，每一個環節，國家少不了你們，感謝你們。

蕭美琴特別強調，特別感動的是，大家看到「台灣」的名字，身為常常在國際走動的人來說，知道這個名字，有時候看得到，有時候看不到，台灣名字背後有驕傲，但也有好多心酸跟挫折與困難。

蕭美琴感謝代表團，謝謝大家賦予台灣這個名稱，全世界第一名的驕傲，感謝大家賦予台灣團結激勵人心的動力，謝謝大家讓世界看見台灣，「謝謝用專業，用努力，用不放棄精神，把台灣這個有時候看得到，有時候看不到的名稱，克服萬難，堅毅有韌性的精神，帶到世界舞台上」。

蕭美琴說，她相信這只有台灣人可以明白，種種困難跟挫折只有台灣人懂，也因為只有台灣人懂，大家的成就更值得去珍惜。她說，這也提醒我們還有下一世代小朋友，基層棒球還需要我們持續關心跟努力，讓台灣更好，讓實力更強，讓勝利這條路，讓台灣人團結這條路可以繼續走下去。