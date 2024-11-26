台灣隊返國災難　蔡其昌喊「舞台是選手的」：相信今遊行會做好控管

記者皮心瑀／台北報導

世界12強棒球錦標賽台灣隊拿下冠軍，24日以4:0完勝日本，25日全隊搭機返台，大批支持者前往接機，但現場動線混亂，大合照時更有采盟免稅店幹部亂入，搶站C位，引發批評。中職會長蔡其昌26日受訪表示，各界表達支持，都是立意良善，是很好的事，今天下午有遊行，舞台是選手的，主角就是選手，相信主辦單位應該可以做比較好的控管，昨天就有很多奇奇怪怪的狀況發生。

▲世界12強棒球賽，中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

蔡其昌說，棒球是團結台灣很重要的事情，這次大家也都看到了，無論在東京現場，球迷想盡各種辦法就是要擠進東京巨蛋，替台灣加油，甚至買不到票的人都不願意離開，在門口看比賽替大家加油，很多年輕朋友已經到東京，但買不到票，手上拿著小紙版，或者是用不太流利的日文，詢問人家要願不願意賣票。

蔡其昌指出，總冠軍賽，看到轉播大街小巷，外國人到台灣還不知道發生什麼事，一條巷子全部歡呼，大樓中庭可以聽到每一戶看著電視傳出歡呼聲音，那一刻是台灣最團結的剎那，謝謝這些選手，他們是主角，今天下午的遊行社會各界來支持他們，舞台是選手的，秩序上相信主辦單位應該可以做比較好的控管，像昨天就有一點混亂，導致很多奇奇怪怪的狀況發生。

對於遊行，蔡其昌也說，在進入冠亞軍賽時，就收到總統賴清德的通知，希望表彰選手努力與奮鬥不懈的精神，有規劃遊行，確定拿到冠軍後，就進入比較細節討論，總統認為說這是國家的榮譽，不是任何朝野政黨專屬，希望這是國家的事情，就像辦國慶一樣，朝野政治領袖代表，如果可以到出發地點表達歡迎、感謝、鼓勵，文總都很贊成。