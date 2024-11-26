台灣封王！酸「不知道在高興什麼」　牛肉湯老闆：只是個人看法

▲12強棒球賽中華隊以4：0日本隊，摘下金牌，終結日本27連勝神話，全台民眾欣喜若狂。（圖／CTWANT提供）

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世界12強棒球賽24日圓滿落幕，中華隊以4比0血洗日本隊，摘下榮耀金牌，終結日本27連勝神話，全台民眾欣喜若狂，紛紛為國家英雄喝采，不過台南某知名牛肉湯老闆卻脫口，「不知道在高興什麼？」引起網友撻伐聲浪。對此，牛肉湯老闆也發聲回應了。

臉書粉專「杜芬疏失ㄅㄕ」昨（25日）曬出一張限動截圖，只見台南某知名牛肉湯老闆質疑，台灣隊為了贏球不惜換掉表定的先發投手，而且也並非擊敗日本武士隊的一線球員，「不知道在高興什麼？」

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▲牛肉湯老闆言論引撻伐。（圖／擷取自Facebook／杜芬疏失ㄅㄕ）

貼文一出，立刻引起網友怒火，「他小孩一定很可憐，在他眼中永遠不及格」、「因為這樣就把這支日本隊看扁，我只會覺得你根本沒在看球啦」、「全台灣就他不高興吧」、「是不是運彩虧錢心情不好啊？」、「沒有意外應該是拿整間店面去壓日本」、「這樣說我覺得對日本很失禮…尤其是那些拼盡全力的球員。」不僅如此，該間牛肉湯的Google評論也被網友的一星負評灌爆。

針對該起言論風波，牛肉湯老闆接受《三立新聞網》訪問時表示，他的意思是，此次比賽台灣隊大多派出一線球員，而日本則是一、二軍混雜，打贏敵手當然開心，但希望大家別又要贏賭、又要贏話（意指：贏了還要揶揄別人）。

老闆強調，看見台灣奪下世界第一他同樣感到開心，且自己只是發表賽後的個人看法，他也並非公眾人物，怎料字面上的意思卻引起網友誤解。

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