潘傑楷老婆發聲「曹佑寧，對不起」！　曝 《KANO》男主角真相

▲《KANO》男主角真相曝光！潘傑楷妻子澄清。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

中華隊在世界12強棒球賽奪下歷史性冠軍，帶動全台棒球熱潮。體育主播徐展元日前就在臉書爆料，原本電影《KANO》的男主角設定為潘傑楷，但由於拍攝需要休學一年，他最終選擇放棄；不過，潘傑楷的妻子今（26）日發文澄清，強調「曹佑寧一直都是《KANO》男主角」，潘傑楷只是有去上過劇組培訓而已，希望外界不要被誤導。



徐展元23日在臉書貼文指出，潘傑楷18歲時曾接到邀約出演《KANO》男主角，但因不願休學一年而婉拒，僅在電影中客串南一中隊投手。

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▲潘傑楷老婆發文澄清，曹佑寧一直都是電影男主角。（圖／翻攝自Threads）



針對此事，潘傑楷的妻子今天在社群平台Threads發文，細述整起事件的來龍去脈。她強調，從始至終曹佑寧都是《KANO》的男主角，潘傑楷當時雖有進劇組上課培訓，但未設定角色，後因拍攝需要休學而放棄參與，「不是潘傑楷放棄後才改由曹佑寧接演。」

她進一步提到，11月24日原本打算請媒體澄清男主角事件，但因中華隊奪冠，媒體的焦點全轉向比賽，未能及時回應。

她同時呼籲大家不要再被誤導，並對曹佑寧近日受到的影響表達歉意：「對不起，這幾天的新聞對你的影響跟傷害，並非我們的本意」。她希望外界能專注於潘傑楷在球場上的態度跟執著，而非《KANO》男主角。

▲曹佑寧2014年以《KANO》出道一砲而紅。（圖／翻攝自《KANO》臉書）

潘傑楷妻子 Threads 全文：

「請大家轉發出去」

2016年這篇報導出來時我就有澄清說我們並非男主角

此篇新聞也是文大教練自己說的

我們從來沒被採訪過關於男主角的話題

11/22 對美國那天全壘打後

那天的賽後記者會滿滿的Taiwan話題

也沒有任何記者問到關於電影的事

但每家新聞標題都打差點成為Kano男主角

要不是有朋友發文罵我們拿電影出來噌電影熱度

我完全不知道這件事

11/22的採訪完全沒有說到自己是男主角

我們也沒有對外說過自己就是男主角

但新聞標題都拿Kano出來下

對曹真的很不尊重

至始至終他就是男主角

當初潘有進劇組上課培訓 但沒有角色設定

因為要休學一年拍攝

文化大學並不會等他 所以他才放棄的

不是因為他放棄所以才換曹

「曹佑寧一直都是男主角」

11/24本來要請記者澄清男主角事件

但因為世界冠軍媒體全都關注在比賽上

希望大家不要再被新聞誤導

這邊也對曹佑寧道歉 對不起

這幾天的新聞對你的影響跟傷害 並非我們的本意

潘一直很認真在球場上努力

希望大家看到的是他在球場的態度跟執著

而不是什麼Kano男主角