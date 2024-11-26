▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

中華隊贏得世界棒球賽12強冠軍，傳出賴清德總統規畫將500元鈔票改版成「台灣棒球英雄」版，不少藍委也建議應該先發行紀念紙鈔、紀念幣。國民黨立委賴士葆透露，他已向央行高層建議，央行也要往發行世界棒球12強賽紀念幣規劃，最快明年就會問世。不過，央行向媒體僅表示，「有相關意見，將審慎評估。」

新北市議員張維倩透露，總統賴清德談話時特別談到，24日台灣隊在東京巨蛋棒球比賽獲得世界第一，未來規畫將500元鈔票上的「少棒小將」改版成「台灣棒球英雄」，來紀念這次得來不易的殊榮。

藍委洪孟楷表示，500元鈔票可以改版，但有件事情可以馬上啟動，就是「發行英雄紀念鈔！即刻就該進行」。這是最標準的「國家特殊紀念意義事蹟」。

賴士葆表示，中華隊奪冠絕對值得慶祝，但若要將500元鈔票改版所費不貲，且明年度中央政府總預算已經在立院審議，若要追加預算幫500元改版，還要另外送追加預算到立院；因此建議發行紀念幣來滿足球迷期待。

賴士葆透露，央行每年年底會規劃明年度的「生肖紀念套幣」，為此他已向央行高層建議，中華隊紀念幣可以仿效「生肖紀念套幣」，儘速滿足球迷。據悉，央行已規劃朝紀念幣方向設計。