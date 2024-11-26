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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

成本逾6億！傳賴清德想把500元改印中華隊　蔣萬安：多討論多溝通

記者袁茵／台北報導

中華隊在世界棒球12強奪冠，傳出總統賴清德有意將新台幣500元鈔券上的「南王國小少棒隊」圖案，改為此次的中華冠軍隊，中央銀行則說若有相關意見將審慎評估，藍綠則認為發「紀念鈔」比較快。對此，台北市長蔣萬安認為，多聽大家的意見，多討論多溝通，但重要的是代表台灣對棒球的重視。

蔣萬安26日下午赴台北市議會進行市政總質詢，會前被問到外傳賴清德想將500元鈔券改版成中華隊，但藍綠認為發紀念鈔比較快？蔣萬安回應，自己也有看到日本媒體報導，台灣紙鈔上印有打棒球小朋友的圖案，表示台灣對棒球的重視，而棒球發展進程也被世界看到，「棒球也確實是我們的國球，這部分可以多聽大家意見」。

但中央銀行曾於2018年估算，根據當時發行情形，500元發行張數約2億張，印製成本6.66億元，因此媒體追問改版要花6億元是否很難取捨？蔣萬安說，花6億確實是滿大的經費，「我覺得多聽大家意見，多討論多溝通。」

媒體也拿出500元紙鈔，詢問蔣萬安會不會希望在此鈔票上看到中華隊？蔣萬安笑說，「我覺得都很好。」最重要是代表台灣對棒球的重視，不管是小朋友或中華隊，最重要是讓大家看到，棒球屬於國球，整個發展過程也要能夠被大家重視。

▼新台幣500元紙鈔。（圖／記者袁茵攝）

▲▼新台幣500元紙鈔。（圖／記者袁茵攝）

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