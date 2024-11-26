玩錯哏？拿「日本隊道歉表」惹怒網　蔣萬安：重要是希望中華隊奪冠

記者袁茵／台北報導

中華隊在世界12強賽金牌戰以4比0擊敗日本隊，但台北市長蔣萬安24日晚間於市政大樓觀看轉播時，拿出一張「日本隊道歉表」，引發網友痛批「道歉表不是這個意思」，民進黨台北市議員顏若芳也大酸「丟臉全世界」。被問到會不會覺得哏玩錯了？蔣萬安26日僅說，最重要是希望中華隊奪得冠軍。

蔣萬安26日下午赴台北市議會進行市政總質詢，被問到「日本隊道歉表」被痛批丟臉丟到國外去，會不會認為哏玩錯了？蔣萬安回應，「我想不管用什麼樣方式，最重要都是希望中華隊能奪得冠軍。」

▲台北市長蔣萬安26日到台北市議會市政總質詢。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安24日晚間出席在台北市政府進行的世界棒球12強錦標賽直播活動，手中拿著一張「日本隊道歉表」，上面寫著道歉原因「我太努力美食應援」、「大巨蛋預賽氣勢太旺」、「抱歉！冠軍是中華隊的！」、「在此向日本隊道歉，並保證無論勝負，台日友好！」等內容。

但蔣萬安這張「日本隊道歉表」被媒體報導後，作家朱宥勳在臉書上發文批評，「蹭沒關係，有新球迷大家都歡迎。但國民黨的傳統就是遇到必得蹭錯，非常厲害XD道歉表不是這個意思好嗎。」也有網友在threads上發文，「這是我看過最Suck的禮物，而且對日本隊有夠失禮的，Brother。」

而民進黨台北市議員顏若芳25日下午於臉書發文表示，台灣奪冠大家都很興奮，但蔣萬安蹭流量不成反丟臉到全世界，已經有一些在台的日本朋友私訊問起此事，「台灣奪冠，結果蔣萬安卻讓台北丟臉到全世界，市長應該儘速出面道歉！」

▼蔣萬安出席2024第三屆世界棒球12強錦標賽直播活動，手中的「日本隊道歉表」惹怒棒球迷。（圖／台北市政府提供）