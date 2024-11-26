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哈利梅根「分居3個月」爆離婚？　美媒拍到搬家卡車停家門口

▲▼ 梅根馬可 。（圖／路透社）

▲梅根與哈利再度出現離婚傳聞，美媒稱，兩人已經分居至少3個月。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

美國媒體Rader報導，英國哈利王子與梅根疑似婚姻亮紅燈，兩人目前正處分居狀態，已經分開行動長達3個月，甚至有媒體拍到有搬家卡車停在兩人美國的住處外，讓王室專家猜測，兩人的婚姻關係恐怕很快就會畫下句點。

根據《日刊體育》引述美國網路媒體Rader報導，40歲的英國哈利王子與43歲妻子梅根疑似陷入婚姻危機。報導指出，這對夫妻已經開始進入分居狀態，而這段曾經被喻為「童話般的婚姻」，在歷經多次風波後，似乎也出現無法彌補的裂痕。

報導指出，哈利王子自9月開始頻繁地單獨參加全球慈善活動，但梅根卻鮮少在公開場合露面。消息稱，哈利計劃在12月單獨主持一場慈善機構的聖誕派對，並在2025年1月再次單獨回到英國，出席與《太陽報》之間的隱私侵權案訴訟。

王室專家評論，哈利與梅根的婚姻關係可能無法持續下去，因為兩人已經逐漸朝不同方向發展，且長時間分開生活。有媒體拍到搬家卡車停在夫妻位於美國加州的住處外，又引發外界更多猜測。專家補充說，自2018年結婚以來幾乎形影不離的哈利與梅根，如今已經分開行動長達3個月。

▲▼英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）。（圖／達志影像／美聯社）

王室專家也表示，相較於以往，梅根最近非常低調，而這可能也反映出婚姻中出現重大問題。報導提到，哈利王子近日擺脫了梅根的影響，重新展現過去受歡迎的親民王子形象，反觀梅根則可能因此受到傷害。夫妻倆上一次共同公開露面已經是8月，當時兩人一起到哥倫比亞出訪4天。

梅根近期則是單獨出席慈善活動，她日前參加了一場感恩節晚宴，活動旨在支援阿富汗難民女性。這個活動是由兩夫妻共同創辦的「阿奇韋爾基金會」協辦，梅根親自參與並與參加者交流。

哈利與梅根是否真的分居或離婚目前尚未得到官方證實，但他們的婚姻狀況也再度成為外界關注的焦點。

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