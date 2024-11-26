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馬斯克：傻子才續造F-35戰機　未來空戰將聚焦無人機

▲▼特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克表示，F-35的設計從需求層面就出了問題，這昂貴又複雜的萬用類型，樣樣通卻樣樣不精。（圖／路透）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

獲美國總統當選人川普指派削減聯邦政府支出的億萬富豪馬斯克（Elon Musk），今天拿現代噴射戰鬥機開刀，稱無人機才是空戰的未來。

法新社報導，身兼美國太空探索科技公司（SpaceX）、電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長的馬斯克，在他社群平台X發文說：「無論如何，由人駕駛的戰鬥機在無人機時代都已經過時，只是會導致飛行員喪命。」

馬斯克特別點名F-35戰鬥機。他在貼文中說：「同時，有些傻子還在打造像F-35的有人戰鬥機。」馬斯克並附上數百架無人機在天空盤旋的影片。

F-35是美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的新一代戰鬥機，於2015年開始服役。

這款全球最先進的戰鬥機具匿蹤能力，也可以被用來偵察情報。德國、波蘭、芬蘭與羅馬尼亞最近都簽署採購F-35的協議。

然而，F-35在研發階段遇到諸多問題，尤其是在電腦程式設計方面；此外，F-35操作成本非常高昂，也經常遭到惡意批評者抨擊。

馬斯克今天說：「F-35的設計從需求層面就出了問題，因為太多人對它有太多（不一樣）的需求。」他說，這是「昂貴又複雜的萬用類型，樣樣通卻樣樣不精」。

蘇黎世聯邦理工學院（Swiss Federal Institute of Technology Zurich）研究人員吉里（Mauro Gilli）認為，F-35之所以這麼昂貴，癥結在於「軟體和電子設備，而不是飛行員本身」。

他在X上發文說，這點很重要，「因為可以重複使用的無人機，都將需要配上F-35所有花俏的電子零件」。

他也點出，F-35的存在迫使美國敵方研發自己一套的飛機與先進雷達，以與F-35相抗衡。

吉里說，單憑有F-35這件事，這款戰鬥機與「B-1（轟炸機）已迫使俄羅斯與中國做出他們原本無須做出的戰略選擇（像是預算配置）」。

他強調，馬斯克說法並不正確，但「就算馬斯克是對的」，「撤銷這些計畫將削減對他們（中俄）約束力」。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

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