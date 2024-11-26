川普「加徵關稅」恐釀美國物價飆漲　億萬富豪曝川普背後目的

▲目前尚不清楚川普是否真的會實施新一波加徵關稅。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統當選人川普25日喊出上任第一天就要對中國、加拿大、墨西哥加徵新關稅。對美國消費者來說，關稅帶來的直接影響可能是物價上漲，美國是世界上最大的商品進口國，中加墨正是其三大供應國，一旦實施，可能大幅提高天然氣到汽車等各種商品的價格。

美聯社、紐約時報、衛報等報導，川普放話要對中國進口貨物加徵10％關稅，並對墨西哥和加拿大進口美國的「所有產品」加徵25％關稅。目前尚不清楚川普是否真的會實施新一波加徵關稅，或只是在2025年上任之前藉此作為談判策略。

Guardian Australia分析指出，美國一大部分汽車來自加拿大和墨西哥，依據川普宣布的關稅計畫，消費者可能需要多付25%的費用。

加拿大駐美大使、副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）以及墨西哥外交關係部門與經濟部均未立即發表評論，但若真的實施，這將對加拿大、墨西哥經濟構成巨大挑戰。中國駐美大使館26日表示，無論美國與中國都不會是貿易戰的贏家。

美國億萬富豪、避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）則是認為，川普是把關稅威脅拿來當作實現經濟政治成果的武器，新關稅不會上路，即便真的實施也會被取消。艾克曼是川普的支持者，可能參與由全球首富馬斯克等人領導的政府效率部工作。