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下馬威！川普宣布「加徵25%關稅」：直到中國、加墨解決毒品販運

▲▼ 川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普宣布上任後將加徵關稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統當選人川普將於明年1月20日上任。稍早，川普透過社群平台發文，表示他在上任第一天，就會優先簽下首批的行政命令，包括對所有從墨西哥與加拿大進入美國的產品徵收25%的關稅。同時，川普也威脅中國，一旦中國不出手解決毒品出口問題，則將會持續向中國徵收額外的10%關稅。

根據《路透社》等外媒報導，川普稍早在自己成立的社群平台Truth Social發文表示，明年1月20日上任總統以後，將會簽署必要的多項行政命令，包括對來自墨西哥與加拿大所有進口到美國的產品徵收25%的關稅，「這項決策也與他們荒唐的開放邊境政策有關，這項關稅將持續有效。」

川普在發文中痛批，墨西哥與加拿大運輸進入美國的貨物中包含毒品，「特別是吩坦尼！直到毒品以及所有非法移民停止入侵我們國家為止。墨西哥、加拿大絕對有權力和能力輕鬆解決這項長期存的問題。我們要求他們行使這種權力，直到他們採取行動以前，都必須為此付出沉重的代價。」

至於針對中國，川普也在發文強調，他先前曾多次就毒品問題與中國進行討論，尤其是吩坦尼，不過多次的談論以後卻仍毫無結果，「即便中國的代表告訴我，他們會對被逮到運販毒的人實施最嚴厲的懲罰－即死刑，但遺憾的是，他們從未能兌現承諾，毒品正以前所未有的規模從墨西哥大量湧入我國。在他們停止這種行為前，我們將對所有從中國進口到美國的商品，徵收額外10%的關稅。」

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