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電風扇運轉不順或異音請拔除電源檢修汰換　以免發生火災

▲台南市東區發生一起集合住宅火災，房客於客廳吹著電風扇，馬達在運轉送風過程發生火災，並造成房客吸入性嗆傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市東區發生一起集合住宅火災，房客於客廳吹著電風扇，馬達在運轉送風過程發生火災，並造成房客吸入性嗆傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區發生一起集合住宅火災，房客於客廳吹著電風扇，馬達在運轉送風過程發生火災，並造成房客吸入性嗆傷送醫，所幸火災在消防車組到達前，鄰居拿乾粉滅火器撲滅火勢，消防人員到達時立即進行殘火處理、通風排煙，造成1人輕傷，幸無延燒鄰屋。

經消防局火災調查，發現係老舊電風扇運轉過程發生火災，所幸鄰居及時發現並拿乾粉滅火器撲滅火勢，才未引燃鄰近床鋪、家具及物品，而臥床之老婦人才僅受輕微嗆傷，否則後果難以想像。

消防局指出，老舊電風扇經常會有運轉不順或發出異音等異常情形，如啟動時需輔以手動撥動葉片方可啟動運轉，需以中、高速才可啟動、送風，送風量變小，甚至馬達運轉時發出異音等異常情形，此時電風扇已有運轉過熱火災風險，請立即拔除插頭電源，並送回原廠檢修或直接汰換，以避免發生火災，省小錢賠大錢。再者，老舊電器更換為節能電器，除了安全，還可省錢，一舉兩得。

▲台南市東區發生一起集合住宅火災，房客於客廳吹著電風扇，馬達在運轉送風過程發生火災，並造成房客吸入性嗆傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局建議可透過以下簡易措施來防範「電氣因素｣火災，使民眾享受各項先進「電氣」產品便利之際，並能避免造成火災事故：1、電風扇等電器產品如發現異常，應立即拔除電源，並請原廠檢修，而老舊電風扇等電器產品建議可汰換為節能電器，除了安全，還可省錢，一舉兩得。2、室內配線在電氣設施日新月異下，老舊建築物如未對室內配線進行更換，且無熔絲開關如未能正常作動保護電源迴路時，在居家電器用品日益增加情形下，極易對室內配線產生額外負擔，造成火災疑慮，因此建議民眾如配線長年未更換情形下應請專業水電師傅進行線路重整以及計算用電情形，必要時一併更新。3、延長線在生活使用上雖然便利，但如用電習慣不佳，造成延長線過負載、積汙導電等皆可能引發火災，建議民眾如電器用品不使用時，請將電源插頭拔除，或關閉延長線上之開關。

4、電器產品中冷氣機、電冰箱皆為長年接通電源之電器，尤其冷氣機在天氣日漸炎熱時以及雨季過後或長時間停機後使用，常容易在使用之初產生異常情形，建議民眾長時間不使用時，就將冷氣機插頭或電源迴路開關關閉。當開始使用時，注意是否有異常或聲響。5、冰箱附近切勿堆積雜物，建議民眾應保留適當空間與注意散熱及插頭是否有蓄積棉絮、灰塵等，平時注意冰箱是否出現異常（不冷或壓縮機出現異常聲音等），發現異常時，應即時檢修或更換。6、不要放置堆積大量易燃雜物，要經常整理環境，以免電源導線、電器產品或電氣設施發生異常時而引燃周邊雜物，造成火災。

▲台南市東區發生一起集合住宅火災，房客於客廳吹著電風扇，馬達在運轉送風過程發生火災，並造成房客吸入性嗆傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲呼籲市民朋友，遵守電氣：｢用電不超過負載｣、｢電線不綑綁折損｣、｢插頭不潮濕污損｣、｢電源插座不常插｣、｢電器旁不放物品｣及｢不使用沒安全標章的電器｣之5不1沒有原則，以降低因「電氣」使用所造成之災害。

消防局長李明峯提醒民眾，除點檢居家「電氣」設備（包括電器產品使用）防範「電氣」火災外，住宅場所或未設置火警自動警報設備場所，請裝設住宅用火災警報器，以及早獲知火災發生並發生警報聲響，提醒區內人員進行初期滅火或選擇避難逃生。

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