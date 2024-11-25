南消科技新助力　消防機器人強化火災救援新能力

▲台南市消防局將新購救災機器人、無人機配發於柳營、官田、西港、復興、安南、南門分隊及大橋特搜分隊，進一步提升救災救援效率和安全性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

現代建築物越發高大內部構造複雜，對消防人員救災挑戰也遞增，為降低消防人員救援風險，市長黃偉哲動支第二預備金採購2 台水砲型救災機器人及1 台運輸型救災機器人，行政院購置無人機及救災機器人各4 台，南消配發於柳營、官田、西港、復興、安南、南門分隊及大橋特搜分隊，進一步提升救災救援效率和安全性。

南消採購的救災機器人具備遙控移動、直線射水、水霧防護、影像回傳、紅外線熱顯像及五用氣體偵測功能，使用紅外線熱顯像能快速發現火點位置及五用氣體偵測能即時監測火場內的有害氣體濃度，並且使用遙控移動功能讓救災人員可以在遠離危險的情況下操作機器人，大幅提升消防人員在火災救援中的應對能力與效率。

市長黃偉哲表示，自台南縣市合併升格為直轄市以來，市府對於消防同仁救災裝備一向重視與支持，無人機和救災機器人引進，將大大提升應對火災等突發事件的能力，利用先進的技術裝備來提高救災效率，保障市民的生命和財產安全。

消防局長李明峯表示，使用先進的消防救災科技裝備不僅是全球救災的趨勢，同時也是確保消防人員在高危險環境中安全執行任務的重要保障，消防局將繼續致力於提升救災裝備和技術，保障台南市民的安全。