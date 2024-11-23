美電子大廠發布警告！這行動電源「恐引火災」　全球範圍內緊急召回

▲Belkin宣布在全球召回旗下型號為BPD005的BoostCharge Pro多功能行動電源。（圖／翻攝自Belkin官網）

記者葉睿涵／編譯

美國電子設備大廠Belkin宣布在全球召回型號為BPD005的BoostCharge Pro多功能行動電源，並提供全額退款，因為這款行動電源的製造出現缺陷，可能造成電池過熱並引發火災風險。

外媒引述Belkin官網聲明指出，Belkin此次召回的BPD005行動電源，是在2023年5月推出的產品。它具備1萬mAh的容量與20W USB-C快充功能，能在45分鐘內為iPhone充電至80%。此外，BPD005還支援Apple Watch的7.5W快速充電。

然而，由於這款行動電源在特定情況下可能因鋰電池缺陷出現過熱問題，並有造成火災的風險，因此Belkin決定在全球範圍內召回產品。用戶們也可通過官方網站申請退款。

報導稱，BPD005已是Belkin自2021年以來第2次因火災風險召回的無線充電設備，不過Belkin強調，目前該公司尚未接獲任何人員傷亡報告，而且Belkin其他型號的行動電源或產品也不受影響，用戶可安心繼續使用其餘產品。

針對已購買BPD005的消費者，Belkin提醒應立即停止使用，將產品從任何電源或設備中斷開，並存放於遠離易燃物的安全乾燥處。此外，用戶須避免將產品丟入垃圾桶或回收箱，以免增加安全風險。