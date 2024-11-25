文具老牌「利百代」攜手百年企業「黑松」發送聖誕福音

圖、文／利百代提供

深植於台灣人記憶中的除了夜市美食、知名景點、古早味日用品…外，陪伴在大家身旁的也有熟悉的台灣經典品牌，創造台灣文化獨一無二的面貌，且充滿美好記憶。今年尾聲在充滿幸福笑聲的聖誕節裡，文具老品牌「利百代」攜手百年企業「黑松」，將於北市南港昆陽新落成建案「百代宏碁大樓」，舉行淨零永續，為愛送禮的「松利！聖誕抽抽樂」活動。

屆時將會利用符合碳標籤之寶特瓶打造出一顆四公尺聖誕樹及薑餅屋童話主題，就位在大樓廣場之中，白天時有著樹葉般細密交織，每日到了晚上5點到晚上10點還有燈光秀唷，並擺設薑餅屋飲品販售機讓現場民眾除喝到飲品外還可以參加抽抽樂，活動全數善款將會捐贈至「台灣癌症基金會」，讓愛可以藉由活動傳遞給更多需要的人們，讓周圍民眾也能感受到濃烈的聖誕節氛圍，達成互動並傳遞聖誕福音。

主題旁義百代餐館耶誕活動推出：只要與聖誕樹合照，並公開上傳到個人IG帳號，就能以優惠價格享用聖誕節大餐，年末就來義百代餐館和朋友聖誕節聚餐吧！

「松利！聖誕抽抽樂」活動，好康報你知

文具老品牌「利百代」攜手百年企業「黑松」，舉行淨零永續,為愛送禮的「松利！聖誕抽抽樂」活動。「松利」恰好為黑松和利百代的結合詞彙，是由「送禮」的台語口音為發想，代表著黑松與利百代想送給大家無毒安全且有愛的健康環境給台灣世代。

活動內容：

•薑餅屋飲品販賣機（營業時間：12/1~12/19 週一至週日 9:00～22:00）

至百代宏碁大樓中庭廣場購買飲品，飲品上附有碳足跡標籤紙卡，紙卡上方有抽獎流水號，請購買者將紙卡留存，共1000個獎項（5個品項獎品各200組），將於12/20「活動現場」及「利百代臉書粉絲團」直播抽出中獎幸運兒，屆時再請得獎者親自至義百代餐館領取，而販賣機所得將全數捐贈台灣癌症基金會。

•聖誕老公公薑餅屋桌曆存錢筒發放（12/20『五』中午12點）

為了能讓愛的傳遞更廣泛的擴散，營造出溫馨聖誕浪漫氛圍，聖誕老公公將於12/20（五）中午12點，在主題聖誕樹裝置處發放「薑餅屋桌曆存錢筒」限量300份發完為止，快揪親朋好友一起排隊領薑餅屋吧！